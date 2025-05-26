Зламала кривдникові щиколотку: у США дівчинка врятувалася від нападника завдяки джиу-джитсу

У США дівчинка втекла від нападника завдяки джиу-джитсу

У США 13-річна дівчинка відбилася від нападника завдяки навичкам боротьби, отриманим на заняттях з джиу-джитсу.

Підлітка зламала своєму кривдникові щиколотку, але він зміг утекти, повідомляє The Guardian.

Дівчинка з Каліфорнії, ім'я якої не розголошують, протягом трьох років займається джиу-джитсу – японським бойовим мистецтвом, що базується на підкоренні супротивника за допомогою захоплень, кидків і ударів.

6 травня підлітка йшла додому зі школи, коли з-поміж двох припаркованих автомобілів вийшов незнайомий чоловік і спробував вдарити її в обличчя.

Та дівчинка не розгубилася і швидко згадала прийоми, яких її навчали на заняттях.

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"Вона взяла його в захват голови, кілька разів вдарила коліном, розвернула і кинула на землю", – розповів тренер дівчинки Майкл Блекберн місцевому медіа KSBW.

Виконуючи ці прийоми, підлітка наступила нападнику на ногу, внаслідок чого зламала йому щиколотку.

Дівчині вдалося втекти та дістатися дому. Проте нападник теж залишив місце інциденту.

Поліція й досі не змогла встановити його особу, а тому звернулася до місцевих із проханням відгукнутися, якщо вони володіють потенційно корисною інформацією.

Слідчі припускають, що чоловік міг перебувати під впливом алкоголю або наркотиків.

"Ми пишаємося нею. Вона зробила саме те, що повинна була зробити", – зауважив Блекберн.

Сама ж підлітка сподівається, що її історія надихне інших навчатися самооборони.