У Великій Британії дворічний малюк помер від голоду біля тіла батька

У Великій Британії 2-річного хлопчика знайшли мертвим поряд із тілом його батька, який помер від серцевого нападу. Повідомляється, що дитина прожила ще два-три дні після того, як серце її тата зупинилося, і померла від голоду.

За інформацією місцевої поліції, маленького Бронсона Баттерсбі та 60-річного Кеннета Баттерсбі виявили неживими 9 січня в будинку у графстві Лінкольншир (Велика Британія), через два тижні після того, як їх бачили востаннє. А між 10 і 12 січня їхній будинок пограбували, пише The Telegraph.

2 січня соціальний працівник відвідав будинок 60-річного Кеннета Баттерсбі із плановим візитом. Оскільки двері ніхто не відчинив, він звернувся до поліції. Кеннета та Бронсона вважали вразливою сім'єю, тому соціальні служби перевіряли їх щотижня.

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4 січня до будинку вдруге завітали представники соцслужби, але знову безрезультатно. Лише 9 січня працівниця соціальної служби змогла потрапити до будинку із ключем, який отримала від власниці. Саме вона і виявила померлих.

Маленького Бронсона Баттерсбі та 60-річного Кеннета Баттерсбі виявили мертвими 9 січня в будинку

Мелані Баттерсбі – сестра померлого хлопчика, яка живе в місті Шеффілд, сказала, що не звинувачує держслужби в смерті дитини. На її думку, "соціальні служби та поліція зробили все у межах своїх повноважень".

Вона додала: востаннє бачила брата під час сімейного відпочинку.

"Він був щасливий, усміхався, він навчився ходити та говорити. Ми спустошені", – сказала вона.

ФОТО: Daily Mail

Їй повідомили, що серцевий напад у її батька стався "дуже раптово" і що "він нічого не міг зробити".

Мелані Баттерсбі також розповіла, мати Бронсона розлучена з його батьком, останні місяці вони не спілкувалися.

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За інформацією поліції, після трагедії будинок пограбували. Ймовірно, злочинці використовували вікно спальні, щоб проникнути всередину. Розслідування триває.

Нагадаємо, у Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення зубів.