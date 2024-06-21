У США знайшовся домашній віслюк, який зник 5 років тому. Він жив зі стадом оленів-вапіті

Віслюк прибився до стада лосів та ощасливив господарів, які вважали його загиблим

У Каліфорнії домашній віслюк, який загубився 5 років тому, знайшовся у стаді оленів вапіті (родичів лося).

Віслюк на ім’я Дизель втік під час прогулянки з господарем, і довгі роки його пошуку були марними, розповідає CNN.

Подружжя Террі та Дейв Дрюрі боялися, що їхній улюбленець загинув, аж поки у березні 2024 року його випадково не побачили на відео у стаді вапіті.

"Нарешті ми його побачили. Нарешті ми знаємо, що з ним все гаразд. Він живе своїм найкращим життям – щасливий, здоровий. Це стало великим полегшенням", – сказала Террі журналістам.

Віслюк Дизель (праворуч) тепер щасливо живе у стаді вапіті З архіву сім'ї Дрюрі

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Раніше Дизель жив на ранчо сім’ї Дрюрі разом з курми, ламою і мініатюрним віслюком. Але у квітні 2019 року віслюк помітив щось, що його налякало, і кинувся навтьоки.

Кілька тижнів господарі шукали Дизеля у важкодоступній пустелі Кеш-Крік на північний захід від Сакраменто. Одного разу подружжя знайшло сліди копит, які міг залишити Дизель, але самого віслюка так і не відшукали.

Все змінилося у березні 2024 року, коли Макс Феннелл, професійний тріатлоніст, який любить полювати з лука, вирушив у подорож однією з пустель на півночі Каліфорнії.

Феннелл натрапив на стадо вапіті і був приголомшений, побачивши серед них віслюка. Він зняв унікальну "родину" на відео та опублікував його в Instagram.

"Напевно, це була одна з моїх найбожевільніших мисливських поїздок. Я не можу відійти від побаченого і вражений тим, що віслюк виглядає щасливим і здоровим!" – написав Феннелл.

Дейв Дрюрі побачив цей ролик і впізнав на ньому свого улюбленця. Виявилося, що Дизель опинився всього за кілька миль від того місця, з якого втік у 2019 році.

"Це Дизель. Він втік від мене, коли я пакував речі 5 років тому. Тоді це було нестерпно боляче. Радий бачити, що він допомагає стаду рости", – прокоментував допис хазяїн віслюка Дейв Дрюрі.

На записі видно, що помітивши камеру, тварини спочатку не рухалися. Коли ж віслюк повернув голову і рушив геть, вапіті побігли за ним.

Власник Дизеля припустив, що віслюк попередив своїх друзів про ймовірну небезпеку, адже в’ючні тварини здатні не тільки перевозити вантаж, а й захищати худобу на фермах.

Подружжя Дрюрі згадує, що це відео ощасливило їх. Террі сказала, що хоч і сумує за Дизелем, та не буде намагатися повернути його додому.

Оскільки віслюки – пасовищні тварини, вони можуть знайти собі їжу самостійно у природі. І, судячи з відео, тварині подобається життя у пустелі з друзями-вапіті.

"Тепер він справді дикий віслюк", – сказала жінка.

Нагадаємо, віслюк або африканський осел – це одомашнена тварина, що належить до роду коней. А вапіті – другий найбільший представник родини оленевих (після лося), які живуть у Північній Америці, Центральній та Східній Азії.

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Від редакції: у першій версії цієї новини ми зазначили, що віслюк прибився до стада лосів. Насправді йдеться про вапіті, які також є представниками оленевих. Перепрошуємо за помилку!