Перший смертельний випадок за 20 років: у Каліфорнії гірський лев вбив людину

Гірський лев в Каліфорнії вперше за 20 років насмерть загриз людину

У Каліфорнії 18-річний підліток повідомив поліцію, що 23 березня на нього та його 21-річного брата напав гірський лев.

Це перший такий інцидент за останні 20 років, пише Washington Post.

18-річний хлопець отримав травми обличчя та вже переніс кілька операцій. Його життю нічого не загрожує.

90-кілограмового звіра приспали за кілька годин після інциденту.

Правоохоронці розповіли, що брати гуляли в околицях міста Джорджтаун у савані.

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“Це не характерно для гірських левів – блукати по тих самих стежках, якими користуються люди. Але вони, як правило, тримаються подалі від людей”, – сказав дослідник дикої природи з Каліфорнійського університету в Девісі Вінстон Вікерс.

Оскільки напади левів трапляються дуже рідко, точно визначити фактори ризику важко. Дослідження свідчать, що напади та смерть більш імовірні, якщо люди рухаються хаотично. Водночас науковці кажуть, що шанс померти від нападу лева у тисячу разів менший, ніж від влучання блискавки.

Попередній смертельний випадок стався у 2004 році: тоді гірський лев регіональному парку Whiting Ranch убив 35-річного чоловіка.

Відтоді державний департамент дикої природи підтвердив 12 несмертельних нападів гірських левів. Останній зафіксований напад був у вересні 2022 року.