У Нігерії лев убив працівника зоопарку, який доглядав його 9 років

У Нігерії лев напав на працівника зоопарку, який доглядав його понад 9 років.

Смертельна сутичка в зоопарку Університету Обафемі Аволово сталась під час годування хижака, пишуть ВВС та Africa News.

Доглядач тварин Олабоде Олавуї помер від отриманих травм, попри те, що колеги намагалися врятувати його.

Олавуї піклувався про левів відтоді, як вони народилися на території кампусу. В університеті кажуть, що не знають, що спровокувало лева на атаку.

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Після трагедії керівництво університету приспало лева. Також проректор наказав провести розслідування.

Водночас лідер профспілки студентів університету Аббас Акінремі у коментарі нігерійському виданню Vanguard заявив, що напад стався через "людську помилку". Мовляв, доглядач зоопарку забув замкнути двері після годування.

Нагадаємо, раніше в Австрії носоріг вбив працівницю зоопарку, а її чоловіка – поранив.

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