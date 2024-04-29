Подолала 800 км у коробці: у США родина повернула кішку, яку випадково відправила поштою

Кішка подорожувала в коробці майже тиждень.

Сім’я американців возз’єдналася зі своєю кішкою після того, як її випадково переслали поштою за сотні кілометрів.

Домашня улюблениця на прізвисько Галеана зникла зі свого будинку в штаті Юта (США), на початку квітня, повідомляє BBC та The Guardian.

Керрі Кларк і її чоловікові довелося подолати шлях у більше ніж 1500 кілометрів, аби забрати свою улюбленицю зі штату Каліфорнія.

"Це було чудове возз’єднання! Галеана миттєво перестала тремтіти і розслабилася в моїх руках, як тільки я взяла її", – описує деталі зустрічі із кішкою її власниця.

Як Керрі Кларк розповіла згодом, "Галеана дуже любить коробки". Жінка припускає, тварина випадково залізла в одну з тих, яку мали відправити поштою.

Через тиждень після зникнення кішки співробітник компанії Amazon, яка є одним із найбільших торгових майданчиків у світі, виявив тваринку в одній із коробок.

На щастя, один зі швів коробки був відкритий, що забезпечило необхідний доступ до повітря і нормальну температуру всередині.

Кішку відвезли до ветеринарної клініки, де встановили, що тварина – здорова, незважаючи на те, що протягом кількох днів страждала від відсутності води та їжі. Відсканувавши мікрочип Галеани, рятівникам кішки вдалося знайти контактні дані власниці хвостатої мандрівниці.

Керрі Кларк назвала дзвінок ветеринарки, яка опікувалася твариною, "найдивовижнішою новиною у всьому світі".

"Я спершу не повірила їй (ветеринарній лікарці) і подумала, що це розіграш", – сказала власниця кішки.

Кларк говорить, що втрата кішки була для неї нестерпною. Жінка в повідомленні місцевому телеканалу KSL TV закликала всіх власників тварин чипувати своїх домашніх улюбленців і перевіряти коробки.

Раніше ми розповідали про повернення додому кішки Глорії, яку рятувальники дістали зі зруйнованого будинку в Бородянці.