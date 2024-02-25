У США ідентифікували останки дівчини, яка зникла понад 50 років тому: допоміг генеалогічний сайт

Американські слідчі ідентифікували останки Сандри Янг – учениці середньої школи Гранта в Портленді, яка зникла наприкінці 1960-х років. Зробили це за допомогою поглибленого аналізу ДНК.

Як повідомляє CNN, її останки виявив у 1970 році лідер загону бойскаутів. Вони були поховані в неглибокій могилі на острові Сові в Орегоні. Тоді слідчі не змогли їх ідентифікувати.

Однак через понад півстоліття дізнатися ім’я загиблої людини поліцейським допомогли передові методи ДНК. Це сталося завдяки тому, що в січні 2023 року хтось завантажив дані своєї ДНК в генеалогічну базу GEDMatch.

“Ця людина негайно була визнана потенційним далеким членом її родини”, – повідомила поліція штату.

Слідчі працювали з членами сім'ї, щоб отримати додаткові зразки ДНК. Також були розроблені генеалогічні дерева, які зрештою призвели до ідентифікації Сандри Янг. Вона народилася 25 червня 1951 року. Востаннє її бачили в Портленді у 1968 році.

За словами поліції, Сандра виявилася сестрою одного з генетичних партнерів, які завантажили її зразок ДНК у базу даних.

Цей випадок є ще одним прикладом того, як дослідницька генетична генеалогія – галузь, що поєднує докази ДНК і традиційну генеалогію для виявлення біологічних зв’язків між людьми – допомагає детективам розкривати справи та ідентифіковувати останки людей, знайдені десятиліття тому.

Поліцейське бюро Портленда планує провести подальше розслідування, щоб визначити обставини смерті Сандри Янга.

Нагадаємо, нещодавно завдяки судово-генетичній експертизі та ДНК вдалося встановити особу 23-річної вагітної жінки, яка загинула в 1992 році у Форт-Вейні, штат Індіана (США).