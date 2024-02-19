Встановили ім’я лиш через 32 роки: історія вагітної жінки із США, яку знайшли мертвою у 1992-му

У 1992 році у Форт-Вейні, штат Індіана (США), знайшли тіло 23-річної вагітної жінки. І лише нещодавно завдяки судово-генетичній експертизі та ДНК особу загиблої вдалося встановити.

Як повідомили у CNN, жінку звали Табета Енн Мурлін. Її тіло, загорнуте у ковдру, виявив будівельник 32 роки тому, який на той час робив ремонт у будинку.

Коронер (особа, яка розслідує смерті) округу Аллен Джон Бранденбергер розповів, що тіло знайшли у затопленому підвалі, де рівень води був приблизно 30,5 сантиметрів. На той момент воно вже встигло частково розкластись.

За словами Бранденбегера, ступінь розкладання тіла свідчив про те, що вона померла щонайменше за рік до 1992 року.

Табета Мурлін Allen County Coroner's Office

Слідчі не змогли встановити причину смерті Мурлін під час розтину, тому 21 травня 1992 року її ідентифікували та поховали як Мері Джейн Доу.

Спочатку поліція Форт-Вейна розслідувала справу, але з часом вона “завмерла”. У 2016 році розслідування відновили.

Рік потому слідчі вирішили ексгумувати тіло Мурлін, щоб провести повний розтин, зробити рентгенівські знімки її зубів для судової одонтології і "завершити антропологічне дослідження" та передати ДНК останків у відповідні установи, сказав Бранденбергер.

Судово-медична антропологиня з Університету Індіанаполіса Кріста Латем зібрала зразки ДНК з лівої стегнової кістки Мурлін і відправила їх до Центру ідентифікації людини Університету Північного Техасу для проведення тестування.

Сім місяців потому Техаський університет оприлюднив ДНК-профіль загиблої, завантаживши його до відповідних баз даних, але, на жаль, не знайшов жодного збігу.

Коронер відклав деградовані зразки ДНК Мурлін на зберігання, очікуючи на появу нових технологій.

У 2023 році судово-генеалогічні компанії Intermountain Forensics та Ignite DNA провели секвенування ДНК. Це дозволило знайти збіги з ДНК її батька та матері, яка померла у 2013 році, а також двох її тіток.

Згідно з документами справи, аналіз ДНК підтвердив, що Роберт Бауерс був батьком Табети Енн Мурлін.

У документах Офісу коронера йдеться, що Ангеліна Привітт, тітка Мурлін, впізнала її за дівочим прізвищем Табета Слейн і сказала, що загиблу вдочерила інша тітка, Норма Слейн.

Також Привітт стверджує, що дівчина вийшла заміж у 1987 році за Джеррі Мурліна. Шлюб тривав недовго: пара розійшлася в 1988 році, однак чоловік ніколи не подавав на розлучення і не повідомляв про зникнення дружини, кажуть представники влади.

Хоча подробиці смерті жінки досі не з'ясували, Роберт Бауерс, батько загиблої дівчини, підтвердив, що востаннє бачив свою доньку в 1988 році, а Джеррі Мурлін востаннє бачив свою дружину в 1989 році, пояснив Крістофер Мейлз, головний слідчий офісу коронера округу Аллен.

Нагадаємо, у Британії двох підлітків засудили до 20 років ув’язнення за вбивство дівчини-трансгендера.