Заплатив 40 тисяч доларів: у США пастор замовив вбивство хлопця своєї дочки

У США пастор заплатив кілерам 40 тис. доларів за вбивство хлопця своєї дочки

У США затримали пастора, який заплатив кілерам 40 тисяч доларів, щоб ті вбили хлопця його доньки. Чоловікові висунули низку підозр.

Як повідомляє The Washington Post, звинуваченим є 47-річний Самуель Пасільяс – пастор іспаномовної церкви у місті Вікторвілль (штат Каліфорнія).

Разом із ним арештували 55-річного Хуана Мануеля Себрероса, який був одним із двох "виконавців замовлення". Другого кілера шукають досі.

Сама стрілянина сталася ввечері 21 жовтня 2023 року. У хлопця вистрілили кілька разів із салону автомобіля, який зупинився поруч із його машиною. Він отримав поранення та самостійно доїхав до лікарні, де йому надали допомогу.

Через п'ять місяців після інциденту поліція заявила, що це було "замовне вбивство". Вони знайшли докази того, що Пасільяс зустрічався із вбивцями, заплатив їм 40 тисяч доларів і надав інформацію про місцеперебування хлопця в ніч стрілянини.

Пасільяса звинувачують у підбурюванні до вбивства, змові з метою вбивства, замаху на вбивство та нападі зі смертоносною зброєю. Його утримують під заставою в один мільйон доларів. Чоловік своєї провини не визнає.

Нагадаємо, у США до довічного ув’язнення засудили жінку, яка на 10 днів залишила свою 16-місячну доньку вдома саму. Без їжі та води дитина померла.