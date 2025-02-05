У США перший університет інтегрував ChatGPT у всі свої системи

в США перший університет інтегрував штучний інтелект в свої навчальні системи

Університет американського штату Каліфорнія (CSU) надав понад 500 тисячам співробітників та студентів доступ до версії ChatGPT, налаштованої для навчальних закладів.

У компанії OpenAI зазаначили, що наразі це – найбільше впровадження штучного інтелекту серед організацій у світі.

Система Каліфорнійського державного університету працюватиме на базі штучного інтелекту ChatGPT у 23 кампусах.

Тепер 460 тисяч студентів зможуть інтегрувати штучний інтелект у своє навчання, а 63 тисячі співробітників та викладачів – використовувати його для оптимізації адміністративних завдань, звільняючи більше часу для навчання та досліджень.

За допомогою штучного інтелекту будуть розробляти навчальну програму, а також персоналізуватимуть предмети та навчальні посібники.

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Університети по всьому світу, включно з Гарвардом і Оксфордом, активно інтегрують ШІ у свою діяльність, а CSU став першим, що поширив цю практику на всю систему освіти.