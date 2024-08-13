Перебував за ґратами 38 років: в американській в’язниці помер чоловік, якого визнали невинним

Адвокати стверджували, що свідки могли підтвердити алібі чоловіка, але їх не опитували правоохоронці

У лікарняній в’язниці Флориди (США) помер 85-річний британець індійського походження Кріс Махарадж, який останні 38 років провів за ґратами через звинувачення у вбивстві, якого не вчиняв.

Про це стало відомо з допису адвоката Клайва Станффорда Сміта, який захищав інтереси Кріса, пише Sky News.

"Це дуже сумно: 13808 днів страждань закінчилися його смертю. Кріс Махарадж повернеться додому, таким було бажання його і дружини Маріти", – йдеться в повідомленні юриста.

У 1986 році бізнесмен Кріс Махарадж, прибув до США з Великої Британії разом із дружиною, аби придбати там нерухомість для життя на пенсії. Під час вечері в одному з ресторанів його заарештували правоохоронці.

За кілька місяців його визнали винним у вбивстві двох ділових партнерів – батька та сина Дерека та Дуейна Му Янга – в готелі в Маямі.

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Кріс завжди заперечував свою провину і стверджував, що в ніч убивства не перебував поблизу готельного номера Дерека та Дуейна. За словами правозахисників, це могли підтвердити свідки, які бачили бізнесмена за кілометри від місця вбивства. Однак правоохоронці не брали в них показань.

Адвокати заявляли, що на місці вбивства знайшли ще 19 відбитків пальців, крім тих, що належали Крісу. Вони вважали, що до вбивства був причетний колумбійський наркокартель Пабло Ескобара, з якими нібито співпрацювали Дерек та Дуейн.

Спершу суд призначив Крісу покарання у вигляді смертної кари, і чоловік протягом 17 років перебував у камері смертників. Однак завдяки зусиллям правозахисників та десятків британських політиків його вирок замінили на довічне позбавлення волі.

Після років судових суперечок, у 2019 році суд визнав 80-річного Кріса не винним у вбивстві. Водночас Апеляційний суд США вирішив, що доказів було недостатньо для звільнення.

Раніше у США звільнили з в’язниці 64-річну Сандру Хемме, яке відбували 43 роки довічного ув’язнення за вбивство, якого не скоювала.