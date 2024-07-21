Провела за ґратами 43 роки: у США суд скасував жінці вирок за вбивство, якого вона не скоювала

Жінка просиділа за ґратами 43 роки, а засуджували її до довічного ув’язнення.

У США 64-річну Сандру Хемме, яка відбула 43 роки довічного ув’язнення, звільнили з в’язниці. Її вирок за вбивство, якого вона не скоювала, скасували.

14 червня суддя постановив, що адвокати Хемме надали "чіткі та переконливі докази" "фактичної невинуватості", назвав жінку "жертвою явної несправедливості" і скасував її вирок, пише Associated Press.

Хемме відбувала довічне ув'язнення у виправному центрі Чиллікот за вбивство працівниці бібліотеки Патрисії Єшке в 1980 році в Сент-Джозефі (штат Міссурі).

За даними юридичної команди Innocence Project, Хемме була найдовше незаконно ув’язненою жінкою в США.

Після перегляду справи щодо вбивства суд дійшов висновку, що Хемме перебувала під ефектом седативних препаратів і в "податливому психічному стані", коли слідчі неодноразово допитували її у психіатричній лікарні як підозрювану.

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За словами прокурора, крім зізнань, жодні докази не пов’язували її зі злочином.

Її звільнення ускладнювали вироки, які вона отримала за злочини, скоєні за ґратами. У 1996 році їй додали 10 років ув'язнення за напад з лезом бритви на працівника в'язниці, а в 1984 році – дворічний термін за "пропозицію вчинити насильство".

Попри рішення суду генеральний прокурор штату Міссурі боровся за те, щоб залишити її за ґратами, він навіть телефонував до вʼязниці. Однак суддя пригрозив йому покаранням за неповагу через такі дії.

"Було надто легко засудити невинну людину і набагато важче витягнути її, аж до того, що рішення суду ігнорувалися", – сказав адвокат засудженої Шон О'Брайен.

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