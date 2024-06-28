У США помер видатний український винахідник і пластун Любомир Романків

У ніч на 28 червня у США на 93-му році життя помер Любомир Романків – український винахідник, науковець, меценат і діяч національної скаутської організації "Пласт".

Про це повідомив український історик та пластун Юрій Юзич.

Любомир Романків народився 17 квітня 1931 року в місті Жовква Львівської області. З ранніх років він був активним учасником українського Пласту, а згодом став одним із його головних лідерів.

Протягом своєї кар'єри Романків був провідним науковцем у технологічній корпорації IBM, яка є найбільшим світовим виробником усіх видів комп'ютерів і програмного забезпечення.

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Романків є автором та співавтором понад 65 патентів, зокрема й того, що стосується запису та зчитування інформації з жорстких дисків. У 2008 році був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого за значний особистий внесок у розвиток українського скаутського руху.

За свої досягнення Романків отримав нагороди, серед яких медаль Перкіна, медаль Вітторіо де Нора, відзнака пам'яті Морріса Н. Лібмана та звання Винахідника року.

Любомир Романків з пластунами Фото: Тарас Іщик

Романків був не лише видатним науковцем, але й активним пластуном. Він протягом багатьох років обіймав посаду начального пластуна. Романків також був ініціатором та організатором багатьох пластових заходів, зокрема зборів, таборів та джемборі – традиційних скаутських злетів.

Нагадаємо, напередодні у віці 68 років у Варшаві помер український громадський і політичний діяч Стефан Романів. Він був першим заступником президента Світового конгресу українців, головою комісії з визнання Голодомору геноцидом проти українського народу та головою проводу Організації українських націоналістів.