У США помер видатний український винахідник і пластун Любомир Романків
У ніч на 28 червня у США на 93-му році життя помер Любомир Романків – український винахідник, науковець, меценат і діяч національної скаутської організації "Пласт".
Про це повідомив український історик та пластун Юрій Юзич.
Любомир Романків народився 17 квітня 1931 року в місті Жовква Львівської області. З ранніх років він був активним учасником українського Пласту, а згодом став одним із його головних лідерів.
Протягом своєї кар'єри Романків був провідним науковцем у технологічній корпорації IBM, яка є найбільшим світовим виробником усіх видів комп'ютерів і програмного забезпечення.
Романків є автором та співавтором понад 65 патентів, зокрема й того, що стосується запису та зчитування інформації з жорстких дисків. У 2008 році був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого за значний особистий внесок у розвиток українського скаутського руху.
За свої досягнення Романків отримав нагороди, серед яких медаль Перкіна, медаль Вітторіо де Нора, відзнака пам'яті Морріса Н. Лібмана та звання Винахідника року.
Романків був не лише видатним науковцем, але й активним пластуном. Він протягом багатьох років обіймав посаду начального пластуна. Романків також був ініціатором та організатором багатьох пластових заходів, зокрема зборів, таборів та джемборі – традиційних скаутських злетів.
Нагадаємо, напередодні у віці 68 років у Варшаві помер український громадський і політичний діяч Стефан Романів. Він був першим заступником президента Світового конгресу українців, головою комісії з визнання Голодомору геноцидом проти українського народу та головою проводу Організації українських націоналістів.