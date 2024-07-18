"Надзвичайно схоже на людину": у США самка орангутана зникаючого виду народила дитинча

В американському зоопарку самка суматранського орангутана на ім'я Туа народила дитинча. У дикій природі залишилося менше ніж 14 тисяч особин цього виду, тому він під загрозою зникнення.

Пологам передували викидні та пневмонія, якою на яку хворіла Туа, тому під час вагітності доглядачі приділяли тварині особливу увагу та догляд, пише Washington Post.

Керівництво зоопарку навіть найняло акушера-гінеколога, щоб вона допомогла ветеринарам під час пологів.

У червні, під час планового УЗД на останніх термінах вагітності Туа, в а лікарі не побачили руху дитинчати.

Віце-президентка Філадельфійського зоопарку з благополуччя та збереження тварин Рейчел Метц зазначила, що це налякало персонал, однак про тварину продовжили якнайкраще піклуватися.

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І однієї ночі на 31 тижні вагітності Туа народила. На ранок працівники зоопарку побачили немовля. Воно воркувало з мамою та смоктало її молоко.

Новонароджене дитинча орангутана

"Коли ми зрозуміли, що насправді це здорова дитина, – ми відчули гордість, обожнювання, любов і повагу до цього маленького немовляти, яке надзвичайно схоже на людину", – додала Рейчел Метц.

У малюка руде волосся, яке неслухняно стирчить у різні боки, та великі очі, в яких чимало цікавості до навколишнього світу. Доглядачі поки ще не змогли визначити стать і назвати дитинча.

Його батьком є 28-річний орангутан на ім'я Сугі. Це було перше здорове народження дитинчати для Філадельфійського зоопарку після того, як Туа народила дівчинку Бату в 2009 році.

Орангутани розмножуються повільно, самки народжують один раз на 8-9 років. Тривалість життя самок складає 50-60 років. За цей час вони можуть народити до п'яти дитинчат.

Розумні людиноподібні мавпи червонуватого відтінку суматранські орангутанги є найбільшими мешканцями дерев у світі. Їхня ДНК на 97% подібна до людської.

Живуть ці тварини переважно на деревах – будують гнізда та проводять у кронах понад 80% часу. Якщо ці орангутани вимруть, кілька видів дерев також зникнуть, бо примати відіграють ключову роль у поширенні їхнього насіння.

Їдять орангутани переважно фрукти, а також листя, кору та комах. Вони мають свою мову для спілкування та розвинений інтелект.

Наприклад, нещодавно вчені вперше зафіксували, що орангутан використав лікарську рослину, щоб вилікувати рану.