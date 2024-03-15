У США мати померлого недоношеного немовляти відсудила у виробника дитячої суміші 60 млн доларів

Суд присяжних штату Іллінойс (США) постановив, що Mead Johnson – підрозділ компанії Reckitt Benckiser – має виплатити 60 мільйонів доларів матері недоношеної дитини, яка померла від кишкової хвороби, спричиненою дитячою сумішшю.

Присяжні визнали, що Mead Johnson проявила недбалість і не попередила своїх споживачів про те, що їхня продукція може спричиняти виникнення небезпечного захворювання, пише Reuters.

Йдеться про некротизуючий ентероколіт (НЕК) – хворобу, яка провокує відмирання тканин кишечника і вражає переважно недоношених новонароджених. Її рівень летальності коливається в межах 15-40%.

Вердикт включає компенсацію позивачці Жасмін Вотсон через втрату та горе, які вона пережила, а також болю і страждань її дитини – Чанса Діна.

Національний інститут здоров’я США наголошує на переконливості доказів того, що молочні суміші містять більше ризиків для недоношених немовлят, порівняно з грудним молоком.

"Цей вердикт підтверджує те, що дитячі суміші на основі коров’ячого молока викликають НЕК у недоношених немовлят, часто зі смертельними наслідками", – сказав адвокат позивачки Бен Вайтінг.

Компанія планує оскаржувати вирок.

"Ми переконані, що звинувачення в цій справі не були підтверджені наукою або експертами з медичного співтовариства", – заявили в Mead Johnson.

Це перший судовий процес із понад чотирьох сотень подібних позовів, які перебувають на розгляді федерального суду Чикаго.

Позивачі стверджують, що компанія приховувала те, що її молочні суміші, зокрема продукти, виготовлені спеціально для недоношених дітей, були більш ризиковими, ніж альтернативи, як-от донорське молоко.

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