Коханець-інформатор: у США судять офіцера, який видавав воєнні таємниці "українці" з сайту знайомств

Колишній офіцер армії США зізнався у передачі секретної інформації про війну РФ проти України "жінці", яку знайшов на сайті знайомств.

64-річний Девід Слейтер, який працював цивільним спеціалістом у Військово-повітряних силах, уклав угоду зі слідством, а в обмін на це з нього зняли звинувачення за двома іншими пунктами, повідомляє AP.

Ім’я співрозмовниці, як і назва сайту знайомств, у матеріалах суду не розголошуються. Також невідомо, діяла вона в інтересах України, Росії чи якоїсь іншої держави.

Девід Слейтер вийшов у відставку у званні підполковника у 2020 році, а з серпня 2021-го до квітня 2022 року працював у Стратегічному командуванні США на авіабазі Оффатт.

За даними слідства, чоловік мав допуск до матеріалів під грифом "цілком таємно" і відвідував секретні брифінги щодо війни РФ проти України.

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На сайті знайомств він познайомився із невідомою співрозмовницею, яка називала себе українкою, і почав ділитися з нею деякими секретами.

Інформація стосувалася військових цілей та можливостей російської армії і мала гриф "секретно".

"Жінка" називала Слейтера "мій таємний коханець-інформатор!" та "мій таємний агент". В одному з листів вона писала: "Дейве, сподіваюся, завтра НАТО підготує дуже приємний сюрприз для Путіна! Ти мені розкажеш?"

У березні 2024 року балакучого колишнього офіцера заарештували.

Прокуратура та захист погодилися, що строк ув’язнення має становити від 5 років і 10 місяців до 7 років і 3 місяців, хоча максимально можливе покарання за цим обвинуваченням – 10 років.

Сторона обвинувачення вважає, що Слінтер розумів, що поширена ним інформація може бути використана "на шкоду Сполученим Штатам або на користь іншої держави".

"Доступ до секретної інформації передбачає велику відповідальність. Девід Слейтер зрадив свій обов’язок, свідомо поділившись інформацією про національну оборону з невідомою особою в інтернеті, попри багаторічний військовий досвід, який мав би викликати підозру щодо мотивів цієї особи", – сказала прокурорка Небраски Леслі Вудс.

Втім, остаточне рішення ухвалить окружний суддя США Браян Бюшер.

Слейтеру мають оголосити вирок 8 жовтня. До цього часу він перебуватиме на волі.