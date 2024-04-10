У США за ненавмисне вбивство вперше засудили батьків підлітка, який влаштував масову стрілянину

У США батьків підлітка, який влаштував масову стрілянину у школі й убив чотирьох учнів, засудили щонайменше до 10 років ув’язнення.

Вони стали першими батьками, яких притягнули до відповідальності за стрілянину, скоєну їхньою дитиною, повідомляють CNN та BBC.

30 листопада 2021 року на той момент 15-річний Ітан Крамблі відкрив вогонь у середній школі Оксфорду, штат Мічиган. Під час стрілянини він убив чотирьох учнів та ще семеро людей поранив – шістьох учнів і вчителя.

У 2023 році Ітана засудили до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення.

Батьків хлопця, Дженніфер та Джеймса Крамблі, визнали винними у ненавмисному вбивстві у лютому та березні 2024 року відповідно.

Подружжя матиме право на умовно-дострокове звільнення після того, як вони відбудуть 10 років ув'язнення. Якщо ж їм у цьому відмовлять, під вартою чоловік та жінка можуть провести понад 15 років.

За словами прокурорів, пара відкидала ознаки того, що психічне здоров’я їхнього сина погіршилося – Ітан скаржився на галюцинації. Попри це, на Різдво вони подарували сину пістолет, який підліток використав під час свого нападу.

"Ці вироки підтверджують неодноразові дії або бездіяльність, які могли б зупинити потяг, що мчить назустріч, неодноразове ігнорування речей, від яких у розумної людини волосся стає дибки.

Можливість стукала знову і знову, все голосніше і голосніше, але її ігнорували. Ніхто не відповів. Ці двоє людей повинні були, але не відповіли", – наголосила суддя окружного суду округу Окленд Шеріл Метьюз.

Дженніфер Крамблі під час слухання Bill Pugliano/Getty Images

Обидвоє батьків під час слухання висловили жаль з приводу дій їхнього сина.

"Я буду перебувати у власній внутрішній в'язниці до кінця свого життя", – сказала Дженніфер Крамблі.

"Я не можу передати, як би я хотів знати, що відбувається або може відбутися з Ітаном. Тоді я абсолютно точно зробив би багато речей по-іншому", – зазначив Джеймс Крамблі.

Наразі вони перебувають у в'язниці вже понад два роки – з моменту їхнього арешту на складі в Детройті через кілька днів після стрілянини.

Адвокати попросили засудити своїх підзахисних до менш ніж п'яти років ув'язнення кожного. Однак прокурори вимагали більшого покарання. Зокрема, обвинувачення зазначило, що Джеймс Крамблі погрожував прокурорці Карен Макдональд "відплатою". Однак захист це заперечував.

У цій справі прокурори використали нову юридичну теорію, звинувативши батьків у ненавмисному вбивстві. Таким чином, вони розширили межі відповідальності за масові стрілянини.

Нагадаємо, у США 67-річний колишній професор відкрив стрілянину в кампусі Університету Невади, через що загинуло троє людей.