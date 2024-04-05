У США власникам повернули собаку, яка загубилася 9 місяців тому: вона була за 3200 км від дому

В американському штаті Мічиган знайшли собаку з Каліфорнії, яка зникла 9 місяців тому. Вона дивом опинилася за понад 3200 кілометрів від дому.

Історію тварини розповіли в Associated Press.

Собака жіночої статі на ім’я Мішка мешкала у місті Сан-Дієго, що у Каліфорнії. У липні її господар Мехрад Хоуман взяв улюбленицю із собою на роботу в автогараж. Однак тварина раптово зникла звідти.

"Я розклеїла понад тисячу листівок. У мене також завжди було приклеєне оголошення на задньому лобовому склі машини. Я носила її повідець щоразу, коли шукала", – розповіла Елізабет, дружина Мехрада.

Минулого тижня поліція міста Харпер-Вудс, що в Мічигані, отримала дзвінок, в якому сповістили про знахідку безпритульного тер’єра. Вони підібрали його та зв'язалася з групою захисту тварин.

Зоозахисники одразу помітили, що собака мала імплантований ідентифікаційний чіп з інформацією про її господарів.

Родину сповістили, що їхню улюбленицю знайшли, коли вона прямувала до Міннесоти. Мехрад приземлився у штаті, а потім 10 годин їхав до Мічигану, щоб зустрітися з Мішкою.

Ветеринарка Ненсі Піллсбері оглянула тварину, зробила їй укол від сказу і відпустила додому.

"Вона була чиста, вгодована. Хто б її не взяв, він добре про неї піклувався. Як вона сюди потрапила, знає лише сама Мішка", – сказала лікарка.

За словами зоозахисників, найімовірніше, собаку викрали, а потім комусь продали.

"Це була неймовірна подорож", – підсумувала Елізабет Хоуман.

Нагадаємо, в Англії врятували собаку, яка зникла 7 років тому і виживала у дикій природі.