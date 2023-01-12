У Болівії авіакомпанія найняла екстрасенса, щоб знайти загубленого кота пасажира

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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12 січня 2023

Державна авіакомпанія Болівії BOA загубила кота, який належав пасажиру, і покликала медіума на допомогу.

Домашній улюбленець на ім’я Тіто зник під час транспортування, повідомляє The Guardian.

Щоб знайти тварину, авіакомпанія Болівії залучила "міжвидового комунікатора" або "тваринного екстрасенса".

Екстрасенс, який працює дистанційно з Ла-Пасу, зв’язався з власником кота через WhatsApp.

Він сказав, що "відчуває, що Тіто все ще живий". Але жодних слідів зниклого кота не знайшли.

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 Фото ілюстративне: serkucher/Depositphotos

Власник кота Андреа Ітурре повідомив болівійським ЗМІ, що через тиждень після зникнення авіакомпанія припинила пошуки, хоча погодилася оплатити витрати на це.

Інцидент спричинив критику авіакомпанії BOA та викликав "гострі запитання" щодо діяльності багатьох державних компаній Болівії. Про це постійно сперечається лівий уряд і опозиція, кажуть журналісти.

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