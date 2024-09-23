Зник 73 роки тому: у США знайшли живим "хлопчика", якого викрали з парку в 1951 році

Американка Аліда Алекін зробила онлайн-тест ДНК і випадково знайшла свого дядька, який зник у шестирічному віці 73 роки тому.

Зниклий Луїс Армандо Альбіно, якого викрали з каліфорнійського парку у 1951 році, весь цей час жив на іншому кінці країни, повідомляють Mercury News та The Washington Post.

За сприяння ФБР сім'я возз'єдналася. Аліда розповіла, що дядько був дуже радий її бачити.

"Він обняв мене, сказав: "Дякую, що ти мене знайшла", і поцілував у щоку", – сказала жінка журналістам.

Луїс народився в Пуерто-Рико. Коли хлопчику було 6 років, невідома жінка викрала його з парку в Окленді (штат Каліфорнія), де він грався зі своїм старшим братом Роджером.

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Жінка перевезла хлопчика на східне узбережжя, де його виховувала інша сім’я. Вдома Луїс вважався зниклим безвісти.

Поліція та берегова охорона шукали дитину на узбережжі затоки Сан-Франциско, але це не дало результатів. Брат зниклого хлопчика Роджер розповів правоохоронцям про викрадачку, але її так і не знайшли.

Мати Луїса померла у 2005 році, так і не дочекавшись звістки про сина, але ніколи не втрачала надії, що він живий.

У 2020 році Аліда, донька сестри Луїса, "заради розваги" пройшла онлайн-тест ДНК, який показав 22% збіг із незнайомим чоловіком, який жив на східному узбережжі. Тоді дівчина подумала, що це міг бути її зниклий дядько, але не змогла з ним зв'язатися.

На початку 2024 року жінка знову взялася за пошуки дядька. У бібліотеці вона знайшла стару пресу з фотографіями Луїса та Роджера. Того ж дня вона пішла до поліції Окленда.

Слідчі вирішили, що нова зачіпка є вагомою, і знову відкрили справу. Вони взяли зразок ДНК Луїса та його сестри – матері Аліди. А 20 червня 2024 року – повідомили про збіг ДНК.

"Ми почали плакати лише після того, як слідчі пішли. Я схопила маму за руки й сказала: "Ми знайшли його". Я була в екстазі", – згадує Аліда Алекін.

24 червня, за сприяння ФБР, Луїс приїхав до Окленда та зустрівся зі своїми біологічними родичами. Наступного дня Аліда відвезла дядька до будинку його брата Роджера.

"Вони дуже міцно й довго обіймалися. Сіли й просто розмовляли", – розповіла Аліда.

Луїс повернувся на східне узбережжя, але в липні знову приїхав до рідних на три тижні. Його брат Роджер помер у серпні, тож вони встигли побачитися востаннє.

Сам Луїс відмовляється від спілкування з журналістами. Історію його дивовижного повернення розповідає племінниця.

"Я завжди була сповнена рішучості знайти його... Якщо моя історія стане відомою, вона може допомогти іншим сім'ям, які проходять через те ж саме. Я б сказала їм: "Не здавайтеся", – каже Аліда.

Нагадаємо, раніше за допомогою тесту ДНК двоє чоловіків у Канаді виявили, що їх переплутали у пологовому будинку. А в Грузії за допомогою соцмереж возз'єдналися дві близнючки, яких розлучили в дитинстві.