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"Добра й життєрадісна": спогади про 14-річну школярку, яка загинула з мамою та тіткою від обстрілу Сум

Олена Барсукова — 22 жовтня, 15:55
Добра й життєрадісна: спогади про 14-річну школярку, яка загинула з мамою та тіткою від обстрілу Сум
Анна Кушнарьова
Kordon Media

У Сумах внаслідок російського обстрілу загинула 14-річна школярка Анна Кушнарьова разом з мамою та тіткою.

Російський "Шахед" влучив у будинок сім’ї 22 жовтня. Батько Анни вижив, але отримав численні поранення, повідомляє сумське видання Kordon Media.

50-річного чоловіка встигли знайти та винести з дому сусіди, а його жінка та донька опинилися під завалами.

Старший брат Анни, який живе у Києві, виїхав до Сум, як тільки дізнався про трагедію.

Що відомо про 14-річну Анну Кушнарьову

Загинула дівчинка в Сумах
Анна Кушнарьова захоплювалася аджиліті та виховувала чотирилапу улюбленицю
annaqw09/Іnstagram
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Анна Кушнарьова навчалася у 9 класі Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27. Педагоги згадують її доброю, товариською та старанною.

"Колектив учителів, працівників та учнів глибоко сумує з приводу трагічної загибелі учениці 9 класу нашої школи та її рідних.

Добра, товариська, чуйна, життєрадісна дівчина, старанна учениця, наша розумашка… Немає слів, щоб висловити всю тугу, біль та скорботу", написала працівниця школи Юлія Резонтова на Facebook.

Також дівчинка захоплювалася кінологічним спортом аджиліті та брала участь у змаганнях

За даними журналістів, улюблена собака Анни на імʼя Юма вціліла після російської атаки. Тварина перебуває в лікарні у важкому стані.

"Це була чудова життєрадісна дитина, яка прагнула результатів і плакала через те, що щось не виходило. Але ми завжди знаходили рішення і досягали результатів. Я була розбита новиною… В мене немає слів, щоб виразити ненависть до Росії", – сказала Kordon Media кінологиня Олександра, яка займалася з собакою Анни.

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