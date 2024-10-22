"Добра й життєрадісна": спогади про 14-річну школярку, яка загинула з мамою та тіткою від обстрілу Сум

У Сумах внаслідок російського обстрілу загинула 14-річна школярка Анна Кушнарьова разом з мамою та тіткою.

Російський "Шахед" влучив у будинок сім’ї 22 жовтня. Батько Анни вижив, але отримав численні поранення, повідомляє сумське видання Kordon Media.

50-річного чоловіка встигли знайти та винести з дому сусіди, а його жінка та донька опинилися під завалами.

Старший брат Анни, який живе у Києві, виїхав до Сум, як тільки дізнався про трагедію.

Що відомо про 14-річну Анну Кушнарьову

Анна Кушнарьова захоплювалася аджиліті та виховувала чотирилапу улюбленицю annaqw09/Іnstagram

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Анна Кушнарьова навчалася у 9 класі Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27. Педагоги згадують її доброю, товариською та старанною.

"Колектив учителів, працівників та учнів глибоко сумує з приводу трагічної загибелі учениці 9 класу нашої школи та її рідних.

Добра, товариська, чуйна, життєрадісна дівчина, старанна учениця, наша розумашка… Немає слів, щоб висловити всю тугу, біль та скорботу", – написала працівниця школи Юлія Резонтова на Facebook.

Також дівчинка захоплювалася кінологічним спортом аджиліті та брала участь у змаганнях

За даними журналістів, улюблена собака Анни на імʼя Юма вціліла після російської атаки. Тварина перебуває в лікарні у важкому стані.

"Це була чудова життєрадісна дитина, яка прагнула результатів і плакала через те, що щось не виходило. Але ми завжди знаходили рішення і досягали результатів. Я була розбита новиною… В мене немає слів, щоб виразити ненависть до Росії", – сказала Kordon Media кінологиня Олександра, яка займалася з собакою Анни.