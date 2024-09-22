Мріяв дочекатися брата з полону: що відомо про хлопчика, який загинув внаслідок атаки по Кривому Рогу

Оновлено 23.09.24 о 15:00

Знайомі кажуть, що понад усе хлопчик мріяв знову обійняти свого брата, який зараз перебуває в російському полоні.

Про загибель Максима та Валентини повідомили в місцевому виданні "Свої. Кривий Ріг".

"Наша мама була незамінна. На першому місці у неї – родина.

Вона освоїла інтернет і надсилала щоранку та щовечора привітання. Зараз усі прокинуться, а від мами нічого немає", – ділиться горем тітка Максима і донька пані Валентини Наталія.

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У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що батьки Максима служать у лавах Збройних Сил. У день трагедії його тато захищав країну на Херсонському напрямку.

Старший брат хлопчика – Микита – обороняв Маріуполь і досі перебуває в російському полоні.

За словами знайомої родини Оксани Латанської, Максим мріяв знову побачитися зі старшим братом та обійняти його.

"Я не мала честі особисто знати пані Валентину, проте добре знаю її дітей та онуків. Максим Шаульський – це ясне сонечко нашої великої спільноти-родини, блакитнооке світле дитя, хлопчик, який так мріяв обійняти старшого брата, що третій рік перебуває у ворожому полоні.

Не віриться, попри те, що на світанку я на власні очі бачила понівечені тіла, попри те, що супроводжувала зсиротілу родину протягом цього страшного дня", – йдеться в дописі Оксани.

12-річний хлопчик брав активну участь в акціях "Free Azov" на підтримку полонених українських військовослужбовців, розповіла Олена Патяк із Запоріжжя.

Максим вірив у перемогу України та переймався за кожного захисника, якого утримує РФ, говорить засновниця благодійного фонду Любов Рябко.

"Це неймовірно боляче і несправедливо… Максим Шаульський – лише 12-річний хлопчик, який мріяв обійняти свого старшого брата Микиту, дочекатися його з полону та знову бути разом всією сім'єю.

Його серце билося в ритмі надії та віри в те, що настане день, коли він побачить брата. Максим був маленьким борцем, який вірив у перемогу", – написала благодійниця.

За даними Повітряних сил, росіяни атакували область чотирма балістичними ракетами Іскандер-М. Будинок сім'ї загиблих вщент зруйнований. Загалом загинуло троє людей.

Примітка: текст оновлено. Додано актуальну інформацію про батьків Максима.

Нагадаємо, на початку вересня у Львові внаслідок російської атаки загинули Євгенія Базилевич та троє її доньок, найменшій з яких було 7 років.