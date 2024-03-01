За 30 років кількість дітей з ожирінням зросла в чотири рази, а дорослих – вдвічі. Дослідження

Понад 1 мільярд людей у світі мають проблеми зі здоров’ям внаслідок ожиріння.

Згідно з результатами дослідження, яке опублікували в журналі Lancet, за останні 32 роки рівень ожиріння серед дітей збільшився в чотири рази, а серед дорослих - вдвічі, пише The Guardian.

Над дослідженням, яке проводили за сумісництва Всесвітньої організації охорони здоров'я, працювали близько 1500 науковців.

Вчені проаналізували, як в період з 1990 по 2022 рік змінювався індекс маси тіла (ІМТ) у понад 220 мільйонів людей з більше ніж 190 країн.

Дослідники з’ясували, що у 2022 році 6,9% усіх дівчат страждають від проблем ожиріння. У 1990 році цей показник був на рівні 1,7%.

Відсоток хлопців, які страждають від надмірної ваги, за той самий період часу збільшився з 2,1% до 9,3%.

Впродовж трьох десятиліть рівень ожиріння серед жінок у світі зріс з 8,8% до 18,5%, а серед чоловіків – з 4,8% до 14%, кажуть вчені.

Водночас за їхніми даними, частка людей з недостатньою вагою знизилася як серед дітей, так і серед дорослих.

Кількість дітей та підлітків у світі, які мали недостатню вагу, скоротилася приблизно на одну п'яту серед дівчаток і більш ніж на третину серед хлопців.

Частка дорослих, які страждали від недостатньої ваги, впродовж 32 років зменшилася більш ніж удвічі, кажуть вчені.

"Сотні мільйонів людей все ще страждають від недоїдання, особливо в деяких найбідніших частинах світу. Для успішного подолання обох форм недоїдання життєво важливо значно підвищити доступність здорових і поживних продуктів харчування", – сказав автор дослідження Маджид Еззаті.

За його словами, епідемія ожиріння, яка в 1990 році у більшості країн світу була помітна серед дорослих, наразі поширюється на дітей та підлітків шкільного віку.

Станом на 2022 рік ожиріння було діагностоване в 880 мільйонів дорослих і 159 мільйонів дітей. Серед країн, на які припадало понад 60% людей з ожирінням – Американське Самоа та країни Океанії – Тонга та Науру.

"Ожиріння впливає на кожну систему органів людини, і тому в ранньому віці може мати значний вплив на життя дитини, збільшуючи ризик розвитку діабету 2 типу, раку, психічних розладів та багатьох інших захворювань, які можуть вплинути на короткотривалість життя", – сказав директор Національної служби охорони здоров'я Англії з питань дітей та молоді Саймон Кенні.

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