"Легкі гроші" за "темну роботу": в Тернополі школяр повідомив поліцію про спробу вербування

14-річний учень одного з тернопільських ліцеїв звернувся до поліції після того, як у месенджері Telegram отримав повідомлення із пропозицією сумнівного заробітку.

Невідомі пообіцяли йому "легкі гроші" за виконання так званої "темної роботи".

Як повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області, інцидент трапився 8 квітня.

Після закінчення уроків хлопець на ім’я Назар отримав повідомлення від невідомого співрозмовника. Той запропонував підлітку виконувати завдання, які передбачали "перенесення речей з одного місця в інше", із винагородою "від тисячі доларів".

У переписці також уточнювали місто проживання та вік хлопця.

РЕКЛАМА:

Назар одразу ж зателефонував інспекторці служби освітньої безпеки, яка раніше проводила профілактичні заняття в ліцеї. Вона прибула за місцем проживання підлітка та викликала поліцію.

Правоохоронці, за згодою батьків, оглянули телефон школяра й зафіксували повідомлення. Наразі триває перевірка.

За свідомі дії та відповідальну позицію Назар отримав подяку від керівництва Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

"Ти молодець, бо ти уважний, і добре, що ти це показав поліцейським. Ти врятував людські життя. Ми підготували невеличкі подарунки – здійснення маленьких дитячих бажань.

Для мене було дивиною, що ти обрав подарунок не для себе, а для мами. Це повага та шана. У тебе велике серце. Ти молодець і ми тобі дякуємо", – зазначив начальник управління Сергій Зюбаненко.

Поліція закликає батьків та вчителів регулярно роз’яснювати дітям потенційні ризики, пов’язані з онлайн-спілкуванням, зокрема щодо підозрілих пропозицій заробітку від невідомих осіб.

Раніше іншого школяра з Тернопільщини намагалися завербувати через Telegram для вчинення диверсій, але він замість відповісти пішов до поліції.