У Тернополі запрацював центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

У Тернополі відкрився сучасний і комфортний центр ментального здоров’я для військових, ветеранів та їхніх родин. Це вже другий осередок у межах всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки задля підтримки Сил безпеки й оборони України. Щороку тут понад 4 тисячі українських захисників, захисниць і їхніх родин зможуть отримати безоплатну комплексну допомогу для ментального відновлення.

Проєкт ПОВЕРНЕННЯ демонструє успішне партнерство між приватним сектором і державою: благодійники створюють центри ментального здоров’я на базі державних медичних установ. На першому етапі проєкту планується відкриття 20–25 центрів ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ по всій Україні.

Під час спілкування з командою центру ПОВЕРНЕННЯ засновник проєкту, бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук, зазначив:

"Ми від самого початку розуміли, що психологічне відновлення важливе, але тільки зараз по-справжньому починаємо усвідомлювати, наскільки це критично. Наші воїни вперше в історії людства стикаються з війною такого типу — коли дрони й атаки 24/7 не залишають людині жодної психологічної паузи. Такого ще не було ніде у світі. Сучасна медицина ще не осмислила цих навантажень, а наші люди вже їх проживають. Тому приділяти увагу ментальному відновленню — дуже важливо. Бо сильний воїн — це не лише фізично здоровий, а й ментально стійкий. І наше завдання — допомогти їм відновитися, перезарядити ці внутрішні батарейки й повернутися сильнішими. Ми будемо розбудовувати цю систему, бо психологічне відновлення воїнів — це, якщо замислитися, питання національної безпеки для держави".

У Тернополі центр мережі ПОВЕРНЕННЯ створено на базі провідного медичного закладу й обладнано відповідно до найвищих стандартів інклюзивності. Це сучасний безпечний простір для ментального відновлення, де комфорт і функціональність поєднуються з інноваційними рішеннями. Усі приміщення створюють атмосферу довіри, спокою та підтримки, а завдяки інноваційному обладнанню надається допомога за найкращими світовими практиками.

Простір продумано так, аби кожен відвідувач почувався комфортно: широкі дверні отвори, відсутність порогів, медичний антиковзкий лінолеум та інклюзивні санітарні кімнати з достатнім простором для людей на кріслах колісних. Тут передбачено все необхідне для комплексної допомоги: рецепція із зоною очікування, чотири кабінети фахівців для індивідуальної, сімейної та психіатричної підтримки, кімната групової терапії, одномісні палати денного стаціонару з інноваційними багатофункціональними ліжками. У центрі працюють маніпуляційний кабінет, ординаторська й інклюзивні санітарні кімнати, доступні для відвідувачів, зокрема осіб на кріслах колісних.

Серед інноваційних рішень центру — система психологічного розвантаження та управління стресом Shiftwave System (США), що працює на основі пульсуючих хвиль і допомагає знижувати рівень стресу й покращувати самопочуття. Також центр оснащено набором для EMDR-терапії (метод опрацювання травми за допомогою руху очей), матеріалами для арттерапії, настільними психологічними іграми, іграшками-антистрес, тактильними килимками, масажними м’ячами й килимками для йоги.

Окрему увагу приділено професійному розвитку команди: спеціалісти мають доступ до бібліотеки з психології, психіатрії та психотерапії, що сприятиме впровадженню сучасних знань і методик у практику. Для роботи фахівців і комфортного перебування відвідувачів також передбачено комплекти комп’ютерної техніки з ліцензійним програмним забезпеченням у кабінеті групової терапії та на рецепції, а також чотири ноутбуки для спеціалістів.

У тернопільському центрі з клієнтами працює мультидисциплінарна команда, до якої входять психіатри, психологи, психотерапевти й медичні сестри. За потреби до роботи долучаються соціальні працівники та кейс-менеджери, що забезпечує комплексний супровід пацієнтів.

Ключовим напрямом роботи центру ПОВЕРНЕННЯ стане підтримка осіб, які стикаються з наслідками стресу, тривожними розладами, депресією, посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), адаптаційними та психосоматичними труднощами. Команда фахівців застосовуватиме ефективні підходи, зокрема когнітивно-поведінкову терапію, гештальт-терапію, травмоорієнтовану терапію, EMDR-терапію, техніки стабілізації та саморегуляції, а також кризове консультування.

Лана Омельчук, завідувачка центру ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ в Тернополі, підкреслила:

"Наша команда прагне створити ментально безбар’єрний простір для людей, які зазнали воєнної травми. Це означає, що в центрі ПОВЕРНЕННЯ немає стигми чи упереджень щодо психічного здоров’я — кожен відвідувач відчуває прийняття й підтримку. Ми віримо, що важливі не лише професійні знання, а й щирість: коли ми справді чуємо та приймаємо кожного пацієнта. Тому взаємодія команди з клієнтами ґрунтується на емпатії, повазі й індивідуальному підході".

Якісне ментальне відновлення можливе лише за участі кваліфікованих фахівців. Саме тому у співпраці з українськими та міжнародними експертами в рамках проєкту ПОВЕРНЕННЯ впроваджуються сучасні навчальні програми для спеціалістів у сфері ментального здоров’я. Програми охоплюють практичні тренінги, воркшопи й супервізії. Це дає лікарям дієві інструменти для роботи з травмами війни і дозволяє пацієнтам отримувати підтримку найвищого рівня. На сьогодні вже понад 1 000 фахівців сфери ментального здоров’я взяли участь в освітніх заходах, організованих у межах проєкту ПОВЕРНЕННЯ.

На першому етапі проєкту ПОВЕРНЕННЯ передбачено відкриття 20–25 центрів ментального здоров’я по всій Україні. Щороку вони зможуть надавати безоплатну та фахову допомогу понад 100 тисячам військових, ветеранів і членів їхніх родин.