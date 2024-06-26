У Тибеті знайшли найстаріші у світі кам'яні швейні голки

Під час розкопок біля озера Сяда-Ко на заході Тибету археологи виявили шість незвичайних кам'яних артефактів. Їхня довжина сягала половини ключки для гольфу, один кінець був загострений, а на іншому був отвір, схожий на вушко голки.

Вчені дослідили знахідки, виявлені у 2020 році, і припускають, що це найдавніші кам'яні швейні голки у світі, яким може бути близько 9000 років.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в Journal of Archaeological Science: Reports, пише Arkeonews.

Знайдені голки мають довжину трохи більше 2,5 см, отвір на одному кінці і загострення на іншому. Вони датуються періодом від 7049 до 6568 років до нашої ери і виготовлені з таких матеріалів, як-от тальк, актиноліт, серпентин і тремоліт. Автори дослідження вважають, що ці голки могли використовувати для шиття.

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Науковці вивчили найдовший і найтовстіший із шести зразків (лише два з яких цілі), щоб дослідити процес виготовлення цих голок. Вчені припускають, що голки спочатку обробляли шкребками, а потім шліфували.

Дослідження показало, що цей процес був значно більш трудомістким, ніж виготовлення голок з м'якої кістки. Це може свідчити про те, що стародавні тибетці використовували голки для складнішої роботи, наприклад, для пошиття наметів.

Кам'яні голки могли мати також духовне значення. Дослідники виявили на них сліди червоної фарби, яку стародавні тибетці вважали захисною від злих духів.

Червоний пігмент свідчить про використання голки у релігійних цілях Yun Chen/Sichuan University

Досі найдавнішим кам'яним голкам було лише 2700 років, їх знайшли в китайській провінції Хенань. Нова знахідка відсуває появу кам'яних голок більш ніж на 6000 років.

Найстаріші голки у світі зроблені з кістки. Вони були виготовлені приблизно 50 тисячроків тому.

Раніше ми розповідали, що вчені виявили в Геркуланумських папірусах кілька повних уривків з тексту майже 2000-річної давнини. Вивчити крихкі папіруси змогли завдяки штучному інтелекту.