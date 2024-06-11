Науковці назвали новий вид риби на честь героя з "Володаря перснів"

Науковці виявили новий вид рослиноїдної риби із сімейства піраній. Їхня кругла форма та чорна змогу на боці нагадала дослідникам Око Саурона із "Володаря перснів" Джона Толкіна.

Про те, що рибу назвали Myloplus sauron – від імені Саурона – відомого лиходія фантастичних книг, інформує Phys.org.

Дослідження, в якому описали новий вид подібної до піраній риби, опублікували в Neotropical Ichthyology.

"Як тільки мої колеги запропонували назву для цієї риби, ми зрозуміли, що вона ідеальна для неї", – поділився історією назви виду провідний автор дослідження і старший куратор Лондонського музею Руперт Коллінз.

Новий вид рослиноїдної риби сімейства піраній, крім яскравих плям на тілі, вирізняється зубами, які схожі на людські. Така особливість обумовлена вегетаріанським раціоном риби.

Myloplus sauron зустрічається лише в басейні річки Сінгу, бразильської притоки Амазонки, яка вміщує понад 600 видів риб, у тому числі понад 70, які не зустрічаються більше ніде у світі.

Новий вид відкрили в межах роботи із дослідження амазонських піраній та їхніх родичів, яких складно відрізнити через зміни у зовнішньому вигляді, які спостерігають протягом усього життя риб.

У травні 2023 року науковці назвали новий вид метеликів, які перебувають на межі зникнення, на честь персонажа Саурона.