У яких народів найбільше слів про любов, рибу чи сніг? Вчені дослідили 616 мов і дізналися

Австралійські науковці знайшли підтвердження відомої тези, що мова інуктитут, одна з інуїтських мов Канади, має найбільше слів для опису снігу.

Проте багатою на "снігову" лексику виявилась не лише північ: до двадцятки мов із найбільшою кількістю назв для снігу увійшли також японська та шотландська.

Дослідження опублікували в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, пише Phys.org.

Також вчені розробили онлайн-інструмент, який дозволяє визначити найпопулярніші концепції для певної мови або знайти мову, у якій найбільше слів для опису того чи іншого поняття.

Судячи з відповідей онлайн-інструмента, слів, пов’язаних із яблуком, найбільше нарахували у пенсільвансько-німецькому діалекті, з котом – у латині, з дитинством – у гінді, з крабом – у самоанській мові, з красою – у тамільській, з балетом – в італійській, з кавою, хлібом та сиром – у французькій, з бамбуком – у мандаринській, з бджолою – у мові західних апачів.

РЕКЛАМА:

Також цікаво, що за підрахунками дослідників, в українській мові особливо часто трапляються слова, пов’язані з військовою справою – як-от "взвод", "батальйон", "загін", "артилерія", "бригада", "стрілець", а також природними явищами – "мороз", "пара", "приплив", "нагрівання", "піт", "гуркіт", "блиск".

При цьому автори дослідження наголошують: аналіз базується лише на підрахунках слів, що трапляються у словниках, тому остаточні висновки робити зарано.

Яких висновків дійшли вчені

Науковці зібрали базу даних із 1574 словників, що перекладають з англійської на 616 мов світу, щоб простежити, які концепти найчастіше описуються в різних мовах.

За допомогою комп’ютерного аналізу вчені порівняли частоту повторювання певних слів у словниках та відзначили, що лексика різних мов часто відображає культурні особливості.

Дослідники перевірили 163 мовно-семантичні зв’язки, раніше описані в науковій літературі, і більшість із них підтвердилися.

Наприклад, у монгольській багато слів, пов’язаних із кіньми, як-от аргамаг ("гарний скакун") чи чөдөрлөх ("накидати пута на коня"). У японській – багато лексики про смак та про обов'язки, а в гінді – про любов.

У німецькій мові багато слів, пов’язаних із пивом, у фіджійській – із рибою, а у маорі – з папороттю.

Одне з найцікавіших запитань, відповіді на які вчені намагалися знайти у своєму дослідженні, стосувалося стереотипного твердження про "десятки слів для снігу" в інуїтських мовах. Багато дослідників називають це "великою лексичною містифікацією про ескімосів".

Однак вчені кажуть, що ця теза таки має підґрунтя. Серед 616 мов, інуктитут (Eastern Canadian Inuktitut) має найбільше лексем, пов’язаних зі снігом. Словник цієї мови містить, зокрема, слово kikalukpok ("шум від ходьби по твердому снігу") та apingaut ("перший сніг").

До двадцятки лідерів за кількістю слів про сніг також увійшли інші мови Аляски, а ще – японська та шотландська. У шотландській, наприклад, є слово doon-lay ("сильний снігопад"), feughter ("несподіваний легкий сніг") і fuddum ("періодичне заметання снігу").

Водночас лексичне багатство не завжди узгоджується з географічними умовами. Наприклад, Південна Африка має помірну кількість опадів, але мови з цього регіону (ньянджа, шона й East Taa) мають багато слів про дощ.

У мові East Taa ці слова більше стосуються ритуального значення дощу, наприклад, lábe ||núu-bâ – це почесна форма звертання до грому з проханням про дощ, а |qába – ритуальне окроплення водою, щоб викликати дощ.

У дослідженні також виявили мови з великою кількістю слів, пов’язаних з ароматом. Зокрема, маршальська мова має слова jatbo ("запах вогкої тканини"), meļļā ("запах крові") і aelel ("запах риби, що залишився на руках або посуді").

Вчені зауважують, що намагалися встановити лише потенційні мовно-культурні зв’язки, і закликають утримуватися від стереотипів щодо певних мов.