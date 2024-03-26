У піраміді знайшли рідкісні зображення життя знаті стародавнього Єгипту

У пірамідному некрополі Дахшур, розташованому поблизу Каїра, археологи виявили барвисті картини, що зображують повсякденне життя стародавнього Єгипту.

Дахшур – великий некрополь фараонів, відомий найстарішими, найбільшими та найкраще збереженими пірамідами Єгипту.

Гробницю, яку ще називають мастабою, знайшла єгипетсько-німецька археологічна місія, пише CNN.

Зроблена з необпаленої глинобитної цегли, прямокутна мастаба має розміри приблизно 8 метрів на 12 метрів. Вона складається з семи похоронних шахт, а також однієї шахти для керамічних чаш та інших предметів, які використовували у похоронних ритуалах.

На зображеннях також можна побачити повсякденне життя стародавніх єгиптян і їхніх тварин. Фото: St.J.Seidlmayer/DAIK

Згідно з написами на масивних дверях з вапняку, гробниця належала людині на ім'я Сенеб-небеф, який служив в адміністрації жителів палацового району, а також його дружині Ідут.

Форма мастаби, а також написи, зображення та кераміка, знайдені всередині, дають змогу припустити, що вона датується кінцем V або початком VI Династії – приблизно 2300 роком до нашої ери.

Керував експедицією Штефан Зайдльмаєр, колишній директор Німецького археологічного інституту в Берліні.

"Коридор і культова кімната були прикрашені витонченими картинами на глиняній штукатурці – це рідкість для некрополя Дашур. Незважаючи на значні руйнування, збереглося багато зображень, зокрема власника гробниці та його дружини перед столом приношень.

Також є сцени з повсякденного життя – осли на гумні, кораблі на Нілі, ринкова площа і слуги, які приносять дари для похоронного культу", – розповів Штефан Зайдльмаєр.

У Міністерства туризму та старожитностей Єгипту заявили, що написи свідчать: власник гробниці "обіймав кілька посад у королівському палаці в адміністрації орендарів", а його дружина "носила титули жриці Хатхор і леді Сикомор".

Гробниця належала чоловікові на ім'я Сенеб-небеф

Німецький археологічний інститут Каїра проводить розкопки в Дахшурі з 1976 року. На початкових етапах були вони зосереджені на пірамідах царя Снеферу з часів Стародавнього царства та короля Аменемхета III з періоду Середнього царства.

Однак останні розкопки були зосереджені на могилах великих державних діячів, священників і адміністраторів тих самих епох.

"Сайдльмаєр і його команда продовжуватимуть розкопки на цьому місці, намагаючись знайти більше таємниць цієї місцевості", – йдеться у заяві Міністерства туризму та старожитностей Єгипту.

Нагадаємо, в Італії виявили некрополь мідного віку з 22-ма гробницями.