В Італії виявили некрополь мідного віку з 22-ма гробницями

У містечку Сан Джорджо Бігарелло на півночі Італії виявили великий некрополь мідного віку. Йому приблизно 5 тисяч років.

Відкриття некрополя стало несподіванкою через кількість розкопаних гробниць (всього 22) і артефактів, знайдених у них, пише Аrkeonews з посиланням на Archaeo Reporter.



Перші ізольовані гробниці розкопали у листопаді 2023 року та січні-лютому 2024-го. Вони є лише невеликою частиною більшого кладовища, точні розміри якого складно встановити, бо воно було втрачене протягом століть.



У багатьох гробницях знайшли різноманітну кремінну зброю, як-от майстерно виготовлені кинджали, бездоганні наконечники стріл і клинки, зазначають археологи.



Також археологи виявили ювелірні вироби, зокрема намиста з бісеру, які датують IV тисячоліттям до нашої ери.



Більшість поховань є індивідуальними інгумаціями: померлі лежали на лівому боці, ноги зігнуті до грудей, голови повернуті на північний захід.



22 поховання, за словами дослідників, були виявлені на глибині близько 40 сантиметрів під поверхнею землі.



Нагадаємо, в італійському місті Монтальто-ді-Кастро археологи відкрили гробницю, якій близько 2600 років. У ній виявили в ній скарби, які, ймовірно, належали заможній родині.



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