"Цуценя Анубіса": на вершині піраміди Хефрена помітили собаку, який гавкав на птахів

У Єгипті на вершині піраміди Хефрена помітили собаку

У Єгипті на вершині піраміди Хефрена, яка є частиною комплексу пірамід Гізи, помітили собаку. На висоті понад 130 метрів тварина гавкала на птахів.

Відео опублікували мандрівники Алекс Ленг та Маршалл Мошер, пише IFLScience.

Їм вдалося зняти собаку під час польоту над пірамідами Гізи за допомогою мотопараплана.

У соцмережах тварину охрестили "цуценям Анубіса" – єгипетського бога підземного царства, якого зображують із собачою головою.

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16 жовтня Маршалл Мошер опублікував нове відео, на якому видно, як пес спускається з піраміди після "ранкового підйому". Він припустив, що тварина живе поблизу.

Комплекс пірамід Гізи розташований на околиці єгипетської столиці Каїра. Він включає три головні піраміди – піраміду Хеопса, піраміду Хефрена (Хафри) та піраміду Мікерина (Менкаура). Також до нього входять Великий Сфінкс і допоміжні піраміди.

Туристам підійматися на пам’ятки суворо заборонено. Такі дії можуть каратися ув’язнення на строк до трьох років ув'язнення.

Нагадаємо, вчені з’ясували, що форму єгипетського Сфінкса створив вітер – люди лише надали йому рис.