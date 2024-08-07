Як давні єгиптяни піднімали величезні камені на найдавнішу піраміду? Вчені мають теорію

Команда інженерів та геологів вважає, що тунель у центрі першої єгипетської піраміди, яку побудували за правління фараона Джосера близько чотирьох тисяч років тому, використовували як гідравлічний ліфт. Саме цей механізм, на думку вчених, допоміг переносити кількатонні кам’яні блоки для спорудження будівлі.

Автори дослідження стверджують, що використали міждисциплінарний підхід, аби розкрити таємницю побудови піраміди, пише CNN.

Для цього науковці вивчили внутрішню архітектуру першої споруди в Єгипті, яка мала форму піраміди, та тогочасний клімат.

Піраміда Джосера (або Ступінчаста піраміда) – найдавніша кам’яна будівля в Єгипті, що була центром комплексу поховань у некрополі Саккара. Споруду створили для першого царя Третьої династії єгипетських фараонів – Джосера – в приблизно XXVI столітті до нашої ери.

Піраміда вирізнялася відходом від мастаби – традиційної поховальної споруди, яка мала плоский верх.

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Загальна висота шести ярусів піраміди складає близько 61 метра. Кожен кам’яний шар піраміди, за розрахунками вчених, важить 300 кілограмів.

"Багато детальних публікацій дослідили способи побудови пірамід і надали важливі відповіді на питання, але вони зазвичай зосереджені на більш пізніх, краще задокументованих і менших пірамідах Середнього та Нового царств (1980-1075 роки до нашої ери), – пояснив провідний автор доктор, генеральний директор Палеотехніки, приватного дослідницького інституту в Парижі, який вивчає стародавні технології, Ксав’єр Ландро.

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Раніше вивчення письмових артефактів показало, що давні єгиптяни могли використовувати пандуси, крани, лебідки, поворотні підйомники або комбінувати ці інструменти.

У межах нового дослідження, яке опублікували в PLOS One, інженери вивчили внутрішню шахту піраміди Джосера, а геологи проаналізували клімат тогочасного Єгипту.

Науковці зробили висновок, що в період створення піраміди складна система водоочищення дозволяла би встановити водяний ліфт у внутрішній вертикальній шахті. Цей пристрій, на думку авторів дослідження, міг допомогти піднімати важкі блоки.

Шахта в піраміді з’єднується з підземним тунелем довжиною 200 метрів, який веде до іншої шахти – за межами піраміди. Вчені стверджують, що там її могли приєднати до гіпотетичної ділянки водного транспорту.

На підтвердження теорії науковці знайшли докази наявності води зі стародавніх потоків, які наповнювали траншеї та тунелі навколо Ступінчастої піраміди. Також вони згадали про існування поблизу вапнякової споруди, яка була опорною дамбою.

Внутрішня шахта піраміди Джосера Paleotechnic

Автори вказали на декілька попередніх досліджень, які довели, що тисячі років тому в пустелі Сахара регулярно випадало значно більше опадів, ніж сьогодні. Ландшафт, натомість, скоріше нагадував савану, ніж посушливу пустелю.

Саме тому, на думку дослідників, води мало бути достатньо для підтримки роботи гідравлічного ліфта.

Команда фахівців вважає, що все ж кількості води не було достатньо для постійної підтримки роботи ліфта. Ймовірно, єгиптяни використовували раптові повені для підйому матеріалів для будівництва.

"Я думаю, що люди ще з давнини надихалися пірамідами як масштабним будівельним проектом. І їм досить важко повірити, що в той час їх збудували просто звичайні люди. Дивно, що існує так багато пропозицій щодо технологічних інновацій.

Це не означає, що [гідравлічний підйомник] не використовували. Але це свого роду бритва Оккама (принцип логіки, за яким не треба робити більше припущень, ніж мінімально потрібно – ред.)", – прокоментувала дослідження геоархеологиня Кембриджського університету Джудіт Банбері, яка не брала участі в дослідженні.

Раніше ми розповідали про команду вчених, які припустили, що для перевезення важких будівельних матеріалів для спорудження пірамід стародавні Єгиптяни використовували річку Ніл.