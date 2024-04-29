У Євпаторії окупанти знищили унікальну мозаїку "Гуцульський танок"

Російські окупанти в Євпаторії (Кезлеві) знищили мозаїчне панно "Гуцульський танок" на фасаді колишнього пансіонату "Роднічок".

Роботу художників Юрія Бєлкіна та Георгія Бондаря зруйнували, бо територія пансіонату "розчищається" під забудову багатоповерховим житлом.

Про це стало відомо з окупаційних ЗМІ, повідомляє громадська організація "Кримськотатарський ресурсний центр".

Кримці вже намагалися достукатися до окупаційної влади та зберегти мозаїку, зокрема зверталися до самопроголошеного "прем'єр-міністра" тимчасової російської окупаційної влади у Криму Сергія Аксьонова.

Активісти наголошували на цінності монументального рельєфно-мозаїчного панно, а також на важливості збереження його для історії та нащадків, кажуть у центрі.

Вони навіть знайшли фахівців з мозаїк, які на волонтерських засадах готові були демонтувати панно, і домовилися про місце його зберігання до встановлення в іншому місці. Утім, звернення не вплинули на долю панно.

Нагадаємо, Юрій Бєлкін працював у Євпаторії у 70-ті роки минулого століття. Активісти почали бити на сполох через псування його мозаїки ще у лютому 2024 року.

"Як випливає з викладених у соціальних мережах фотографій та відео, під час зносу в окупованій Євпаторії будівель пансіонату "Роднічок" по вулиці Полупанова, окупанти серед іншого руйнують монументальне мозаїчне панно роботи Юрія Бєлкіна та Георгія Бондаря.

Місцеві жителі повідомляють, що фейковий "російський" клон пансіонату, "зареєстрований" на Дмитра Жуланова з Новосибірська з "директором" Ігорем Пітухіним з Мурманської області, зносить будівлі пансіонату для забудови його території багатоквартирними будинками для злочинних російських колонізаторів", - писала організація Association of Reintegration of Crimea.