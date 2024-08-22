Голова бога Аполлона: у турецькому замку знайшли фрагмент статуї II століття

Знахідці в фортеці близько 1800 років

У прибережному турецькому місті Фетхіє під час розкопок в однойменному замку знайшли голову статуї, яка належить богу Аполлону.

За підрахунками археологів, їй близько 1800 років, пише Arkeonews.

Як пояснюють історики, замок Фетхіє був фортецею для стародавнього лікійського міста Тельмессос. Він забезпечував безпеку споруд і мешканців.

Місто Фетхіє було найбільшим і найважливішим у Лікійському регіоні. Воно кілька разів переходило між правителями. У візантійський період фортецю сильно реконструювали, а пізніше нею заволоділи лицарі Святого Іоанна.

Знахідка зі стіни фортеці Anadolu Agency

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Три роки тому на місці стародавньої фортеці почалися розкопки, що тривають й досі. Нещодавно археологи виявили знахідку, повідомляє агентство Anadolu (AA).

"Під час нашої роботи у внутрішньому замку в районі флагштока всередині стіни знайшли голову статуї. За нашими оцінками, вона датується приблизно II століттям нашої ери.

Крім того, виявили монети турецько-ісламського періоду, османського періоду та часів князівства Ментеше", – розповів професор Кадір Пекташ.

Він зазначив, що голова статуї може належати Аполлону або іншій історичній особі.

В інтер’єрі фортеці археологи також знайшли гарматні ядра, предмети побуту та фрагменти кераміки.