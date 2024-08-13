У Помпеях археологи відкопали чоловіка та жінку, які загинули внаслідок виверження вулкану

Під час розкопок у Помпеях (Італія) археологи знайшли рештки тіл місцевих жителів – чоловіка та жінки. Науковці вважають, що вони намагалися врятуватися від виверження у зачиненій кімнаті.

Відкриття зробили в межах археологічних робіт з дослідження району Regio IX давньоримського міста, яке було знищене внаслідок виверження вулкану Везувію в 79 році.

Тоді на вулицях Помпей, яке було домом для 20 тисяч осіб, загинуло близько 2 тисяч містян, повідомляє CNN.

Тіла чоловіка та жінки знайшли в маленькій спальні, яку раніше використовували як місце тимчасового прожиття на час ремонтних робіт у великому будинку.

Аналіз показав, що жінка померла, лежачи на ліжку. В її руках був невеликий скарб із золотими, срібними та бронзовими монетами. Також вона тримала прикраси, зокрема зроблені із золота та перлин сережки.

ВІДЕО ДНЯ

Науковці вважають, що кімнату пара обрала як притулок для того, аби перечекати дощ із лапілей – дрібних шматочків лави, які викидаються під час виверження в повітря. Чоловік і жінка зачинилися в приміщенні, поки лапілі заповнювали простір у решті кімнат будинку.

Археологічний парк Помпеї Археологічний парк Помпеї Археологічний парк Помпеї Археологічний парк Помпеї

"Простір завдяки зачиненому вікну залишався вільним від виверженої гірської породи, яка заповнювала сусідню кімнату, фактично блокуючи можливість двом жертвам знову відкрити двері та втекти.

У пастці у вузькій кімнаті вони зустріли свою смерть з приходом пірокластичних потоків (суміші гарячий вулканічних газів – ред.)", – пояснили археологи.

Тіла чоловіка та жінки знайшли в одному з приміщень раніше виявленої Блакитної святині, яку, ймовірно, використовували для проведення ритуалів.

У червні дослідники знайшли в будівлі фрески на стінах, бронзові, скляні та керамічні предмети на столах та великий бронзовий канделябр на підлозі.

"Можливість проаналізувати безцінні антропологічні дані, що стосуються цих двох жертв, дозволяє нам відновити значну кількість інформації про повсякденне життя стародавніх жителів Помпеї та мікроісторії деяких з них", – сказав директор парку Габріель Цухтрігель.

Нагадаємо, раніше науковці виявили, що причиною загибелі містян у Помпеях було не лише виверження Везувію, а й обвал будівель, викликаний землетрусом.