У Запоріжжі назвали екологічні наслідки обстрілу Дніпровсьої ГЕС

Внаслідок обстрілу РФ Дніпровської гідроелектростанції 22 березня зафіксовано одразу кілька відхилень від норми показників води у Дніпрі.

Водночас мору риби у річці немає, повідомляють в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Через влучання ракети у будівлю машинного залу у Дніпро витекло орієнтовно пів тонни нафтопродуктів.

У Державній екологічній інспекції зафіксували засмічення ґрунтів та плями нафтопродуктів на воді.

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Для зменшення наслідків в місцях утворення піни та нафтових плям на воді розсипали 480 літрів сорбенту, який допомагає ліквідувати розливи будь-яких обсягів нафтопродуктів на воді, ґрунті та твердих поверхнях.

"Зареєстровано відхилення якості води від нормативів за показниками "забарвлення", "водневий показник рН" та "хімічне споживання кисню", – зазначили в ОВА.

Там попередньо підрахували й встановили, що орієнтовна сума збитків водним ресурсам сягає 159,3 тисячі гривень.

Раніше ми повідомляли, що на дні Каховського водосховища виявили рештки старовинної козацької церкви, яку колись малював Тарас Шевченко.