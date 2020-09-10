Як зрозуміти, що близька людина планує самогубство і вчасно допомогти? Пояснює ЦГЗ

На 60% збільшилася кількість самогубств у всьому світі за останні 45 років.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України (ЦГЗ).

ВООЗ проголосила 10 вересня Всесвітнім днем запобігання самогубствам, щоб привернути увагу до цієї проблеми.

Та чи можна розпізнати суїцидальні настрої?

Так!

ВООЗ проголосила 10 вересня Всесвітнім днем запобігання самогубствам, щоб привернути увагу до цієї проблеми.

Фото: Kwest/Depositphotos

"Спільною ознакою людей, схильних до самогубства, є складнощі у побудові близьких стосунків, тотальне почуття самотності, необумовлене почуття провини, схильність до співзалежних відносин, занижена самооцінка, екзистенційні та духовні кризи.

Причинами самогубства можуть стати також психічні хвороби, залежності від алкоголю та наркотичних речовин, депресія, фізичні вади – неврологічні, онкологічні захворювання, ВІЛ інфекція тощо" – йдеться у повідомлені.

Як попередити самогубство

Захисні фактори, що знижують ризик самогубства:

підтримка сім'ї, друзів, інших важливих в житті людини людей;

релігійні, культурні та етнічні цінності;

участь в житті суспільства;

життя в суспільстві, що приносить задоволення;

соціальна інтеграція, наприклад, через робочу діяльність, конструктивне використання дозвілля

наявність доступу до послуг з охорони психічного здоров'я

Хоча такі захисні фактори не знімають ризик самогубства, вони можуть нейтралізувати сильні стресові ситуації, що виникають в житті.

Попередження самогубства у дітей та підлітків

Завжди звертайте увагу на поведінку та слова дитини.

Наводимо перелік фактів, що мають насторожити в поведінці дитини.

Варто звернутися за допомогою до лікаря, якщо:

дитина часто розмовляє про смерть і самогубства;

усамітнюється частіше, ніж зазвичай, під будь-якими приводами;

розмірковує на тему "Я нікому не потрібен" чи "Однаково ніхто не сумуватиме за мною", "Який же я дурний, незграбний, нікому непотрібний";

дитина робить спроби "попрощатися": дарує свої речі й улюблені предметів близьким друзям, упорядковує справи та предмети, віддає чужі речі, мириться з ворогами;

говорить фрази: "Завтра мене вже не буде", "Без мене нічого не зміниться";

висловлює прямі погрози: "краще повіситися, ніж із вами жити", "більше ви мене не побачите";

висловлює непрямі погрози: "ситий цим по горло", "набридло жити", "пожив – і годі", "ненавиджу себе\тебе", "якщо ми більше не побачимося, дякую за все" тощо;

дитина перестає стежити за собою, відстає в школі або перестає туди ходити.

Важливо пам’ятати, що самогубство можливо попередити. Кожен з нас може цьому допомогти. Навіть хвилина спілкування з кимось із свого оточення (член родини, друг, колега або навіть незнайомець) може змінити напрямок його життя.

Щире співчуття, переживання, жаль, чуйність, бажання допомогти – саме ці риси відіграють головну роль та запобігають трагедії.

Завжди звертайте увагу на поведінку та слова дитини. Фото: Jimfilm/Depositphotos

Надана підтримка та вміння вислухати можуть зменшити страждання людини.

Співчуття та відсутність засудження справді можуть відновити надію та допомогти врятувати життя!

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