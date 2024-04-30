Не такі розумні, як вважалося раніше: вчені кажуть, що помилялися в оцінках інтелекту динозаврів

Міжнародна група науковців повторно вивчила розмір і структуру мозку динозаврів і зробила висновок про те, що поведінкою вони були схожі на рептилій.

Результати дослідження, яке ставить під сумнів попередні висновки науковців, опублікували в The Anatomical Record, інформує ScienceDaily.

Команда науковців виявила, що розмір мозку найбільших хижахів мезозойської ери був переоцінений. У минулорічному дослідженні автори заявили про те, що тероподи (підвид ящеротазових динозаврів), зокрема тиранозаври, мали когнітивні здібності подібні до макак. В основу таких висновків лягли результати аналізу розмірів мозку та кількості нейронів у ньому.

Дослідники встановили, що розміри мозку динозаврів були значно меншими, особливо в його передній частині, що впливає й на оцінку чисельності нейронів. Їхній аналіз свідчить про те, що динозаври мали мозок розмірами схожий на той, що тепер є у ящірок і крокодилів.

Однак учені вважають, що використання виключно цих критеріїв для прогнозування інтелекту давно вимерлих видів може призвести до оманливих інтерпретацій.

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"Навіть якби ми мали надійні докази високої кількості нейронів у мезозойських динозаврів, це аж ніяк не свідчило б про їхні виняткові когнітивні здібності", – стверджують автори останнього дослідження.

Команда стверджує, що для достовірної реконструкції біології давно вимерлих видів необхідно розглядати більшу кількість змінних, зокрема анатомію скелета, гістологію кісток, поведінку живих родичів і сліди скам’янілостей.

"Визначення інтелекту динозаврів та інших вимерлих тварин найкраще робити, використовуючи численні докази, починаючи від грубої анатомії до слідів скам’янілостей, замість того, щоб покладатися лише на оцінку кількості нейронів", – пояснив Гайді Джордж, дослідник із Брістольської школи наук про Землю.

Учені припускають, що динозаври, зокрема тиранозаври, за розмірами мозку були більш схожими на "розумних гігантських крокодилів", ніж на макак чи павіанів.

Раніше науковці встановили, що тиранозавр не був найбільшим хижаком свого часу.