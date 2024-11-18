9-річний Ілля та 14-річна Настя: що відомо про дітей, які загинули внаслідок атаки РФ по Сумах

Ілля та Настя, що загинули від російської ракети в Сумах

17 листопада ворог вдарив ракетами по житловій багатоповерхівці в Сумах. Загинуло 11 людей, зокрема двоє дітей – 9-річний Ілля та 14-річна Анастасія.

Ілля був дуже очікуваною дитиною в сім'ї. Він народився із тяжким захворюванням. Рідні робили все, щоб він мав щасливе дитинство, пише місцеве видання "Кордон.Медіа".

Батько хлопчика минулого року поховав рідного брата Євгена, який загинув, захищаючи Україну. У нього залишилися троє дітей, яким з вихованням допомагає Ігор.

Співчуття висловили й у Сумському навчально-виховному комплексі №16 імені Олексія Братушки, де у 3 класі навчався 9-річний Ілля.

"Це жахлива подія стала великим потрясінням для всієї нашої шкільної родини. Ілля був доброю та світлою дитиною. Його енергія та щирість залишається в нашій пам’яті назавжди. Світла пам’ять про Іллю завжди буде в наших серцях", – написали в навчальному закладі.

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Російська ракета також забрала життя 14-річної Анастасії Боровик. Дівчина навчалась у 9 класі сумської школи №15.

"Немає слів, щоб висловити все, що зараз відчуває кожен із нас. Сум, біль, скорбота. На жаль, ми можемо тепер тільки згадувати усміхнену та найкращу дівчинку Настю, бо її вже немає поруч", – написали на сторінці школи у соцмережах.