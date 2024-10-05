Учні з ТОТ можуть отримати педагогічний патронаж: що він передбачає

Відтепер такий формат навчання доступний для учнів на тимчасово окупованих територіях.

Стратегія Міністерства освіти і науки щодо повернення дітей до очного навчання "Школа офлайн" передбачає, що учні з тимчасово окупованих територій мають можливість отримати педагогічний патронаж.

Він передбачає, що за кожним учнем закріплюється вчитель, який може разом з дитиною сформувати розклад і траєкторію навчання відповідно до її потреб, повідомляють у МОН.

Педагогічний патронаж – одна з індивідуальних форм освіти, у межах якої учень працює зі своїм учителем за окремим навчальним планом і розкладом.

Учень і вчитель матимуть щотижневий план занять:

5 годин – на одного учня початкової школи;

8 годин – на одного учня базової школи;

12 годин – на одного учня старшої школи.

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У МОН обіцяють надати рекомендації щодо роботи за педагогічним патронажем і приклад індивідуального розкладу.

При цьому у відомстві наголошують, що перевести учнів на індивідуальне навчання можна як на початку, так і впродовж навчального року.

"Школи уже можуть організовувати навчання за педагогічним патронажем. Рішення про форми навчання ухвалює педагогічна рада.

Учителі отримуватимуть доплату відповідно до кількості проведених індивідуальних занять", – зазначають у міністерстві.

Якщо дистанційні класи, у яких вчаться учні на ТОТ, продовжують працювати відповідно до оновлених правил про наповнюваність класів (20 учнів) і наявність щонайменше одного класу для всіх років навчання, то учні й далі навчатимуться в них.

В іншому разі вони можуть перейти в іншу школу своєї області, яка продовжить надавати освітні послуги дистанційно.

Раніше ми розповідали про те, які зміни очікують на учнів та вчителів у рамках політики "Школа офлайн". Вони торкнулися організації дистанційного навчання, навчання для дітей за кордоном та тих, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).