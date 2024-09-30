Школа офлайн: які зміни очікують на учнів та вчителів

Міністерство освіти і науки представило оновлені положення в рамках політики "Школа офлайн". Зміни торкнулися організації дистанційного навчання, навчання для дітей за кордоном та тих, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

У МОН розповіли про основні зміни в дистанційній освіті, що набудуть чинності з 1 вересня 2025 року.

Дистанційні школи і класи

Згідно з новими положеннями, дистанційні класи будуть продовжувати функціонувати за умови, що в класі навчаються щонайменше 20 учнів.

У дистанційній школі має бути щонайменше один клас для кожного навчального року – з 1 по 9 або з 5 по 11 класу. Для ліцеїв – з 8 по 11 клас.

Інфографіка: МОН Інфографіка: МОН Інфографіка: МОН Інфографіка: МОН Інфографіка: МОН Інфографіка: МОН Інфографіка: МОН Інфографіка: МОН

ВІДЕО ДНЯ

Всі уроки в дистанційних школах повинні проходити синхронно, що забезпечить безперервний зв'язок між учнями та вчителями.

Якщо у школах громади не вдається набрати мінімальну кількість учнів для окремих класів, за рішенням засновника може бути визначена одна школа, яка працюватиме без дотримання вимог щодо кількості учнів та наявності класів для кожного року навчання.

Дистанційна освіта за кордоном

З 1 вересня 2025 року діти, які проживають за кордоном, зможуть здобувати освіту в українських дистанційних класах без необхідності повторно проходити всі предмети. Вони вивчатимуть лише ті дисципліни, яких немає у закордонних школах, як-от українська мова, література, історія та географія України.

Це зменшить загальне навчальне навантаження з 25 до 6 годин на тиждень.

Для полегшення адаптації МОН розробило шкалу переведення оцінок для країн, де перебувають українські школярі.

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Паралельне навчання за повною програмою як у закордонній школі, так і в українській школі дистанційно не передбачене.

Навчання за місцем фактичного перебування

З 1 вересня 2025 року учні, які були вимушені покинути свої домівки, зможуть відвідувати місцеві школи за місцем свого фактичного перебування. Якщо місцеві школи не мають вільних місць або не відновили очне навчання, учні можуть продовжувати навчання дистанційно у своїх попередніх закладах освіти.

Навчання на тимчасово окупованих територіях (ТОТ)

Навчання для дітей на ТОТ буде продовжуватись дистанційно через українські школи.

Діти на ТОТ можуть бути переведені до іншої школи в межах області, а рішення про переведення з міркувань безпеки може бути прийняте без подачі заяв батьками – дітей переведуть за рішенням ОВА (обласної військової адміністрації).

За кожним учнем з ТОТ закріплюється вчитель, який створює індивідуальний навчальний план. Це дозволить адаптувати навчання відповідно до індивідуальних потреб учня і його графіка.

Навчальне навантаження для дітей з ТОТ становите:

5 годин для початкової школи;

8 годин для середньої школи;

12 годин для старшої школи.

Нагадаємо, що в рамках політики "Школа офлайн" до очного навчання планують повернути 300 тисяч дітей. Наразі майже 1 мільйон дітей навчається онлайн: близько 600 тисяч – в Україні, ще майже 400 тисяч – за кордоном.