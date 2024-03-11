Скількох ухилянтів притягнули до відповідальності у 2023 році? Дані "Опендатабот"

Майже 1300 українців засудили за ухилення від несення військової служби. Їм винесли умовні та реальні строки, деякі навіть передбачали п’ять років позбавлення волі.

Як зазначили у цифровому сервісі аналізу державних даних "Опендатабот", загалом за десять років війни судді винесли майже 3,8 тисячі таких вироків.

Вперше кількість покарань за ухилення від військової служби зросла у 2015 році: тоді ухвалили майже 1,6 тисячі судових рішень. Це – найбільший показник за весь час війни.

Судові справи про ухилення від мобілізації "Опендатабот"

Та поступово він знижувався. Зокрема, в 2021-ому зафіксували лише вісім завершених кримінальних проваджень.

Однак із початком повномасштабного вторгнення їхня кількість збільшилась у 20 разів. У 2022 році правоохоронці передали до суду близько 220 кримінальних справ про ухилення від військової служби.

За минулий рік кількість таких справ в Україні зросла вп'ятеро – до 1274. Зокрема, в 60 випадках обвинувачені отримали реальні строки ув'язнення.

Лише за січень 2024 року суд виніс ухилянтам 120 вироків.

Раніше ми розповідали, як в Україні карають ухилянтів. Ухилення від військової служби може тягнути за собою і адміністративну, і кримінальну відповідальність.