Менше однієї дитини на жінку: в Україні зафіксували рекордно низький рівень народжуваності

Після початку повномасштабного вторгнення Україна встановила антирекорд по кількості народжених дітей на одну жінку – наразі цей показник становить 0,9.

Про це під час конференції "Демографічне майбутнє України: стратегія стійкості та відновлення. Бачення громадянського суспільства" розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак, пише "Укрінформ".

За словами Марчак, загалом у світі середній показник відтворення населення складає 2,2 дитини на одну жінку дітородного віку, а в країнах ЄС, де є складна демографічна ситуація, – 1,5.

Водночас в Україні до початку великої війни цей показник складав 1,16, а тепер упав до 0,9.

"За деякими оцінками, це антирекорд взагалі в історії нашої країни", – зауважила Дарія Марчак.

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Вона наголосила, що через низьку народжуваність і масову еміграцію населення України стрімко дорослішає. Середній вік громадян зріс із 41 до 45 років за короткий період.

"Ми дуже стрімко стаємо старшими як нація, і далі поки що виглядає так, що ця тенденція буде продовжуватися. Сьогодні співвідношення тільки пенсіонерів до працюючих людей становить 1:1, і це без урахування тих, хто отримує соціальну допомогу.

Коли ми з вами досягнемо свого пенсійного віку, це співвідношення буде ймовірно вже набагато нижчим", – розповіла заступниця міністерки.

За її словами, одним з головних завдань "Стратегії демографічного розвитку України" має стати створення можливостей для людей залишатися якомога довше економічно та фізично самостійними.

"Ми маємо подбати про те, щоб забезпечити собі гідний рівень життя у поважному віці, тому реформа пенсійного забезпечення є вкрай актуальною. Також ми маємо розвивати економіку догляду", – сказала Марчак.

Раніше ми розповідали, що у 2024 році смертність в Україні перевищила народжуваність майже втричі.