Мін’юст: У 2024 році смертність в Україні перевищила народжуваність майже втричі
У 2024 році смертність в Україні перевищила народжуваність у 2,8 раза. Лідером за кількістю новонароджених став Київ.
Найбільше смертей зареєстрували на Дніпропетровщині. Про це свідчить звіт Міністерства юстиції.
Загалом минулого року народилося 176,6 тисячі малюків. Це на 5,8% менше за показники 2023-го – тоді на світ з’явилося 187,3 тисячі дітей.
Лідерами за кількістю новонароджених стали:
- Київ – 19,7 тисячі;
- Львівщина – 15,6 тисячі;
- Дніпропетровщина – 14 тисяч;
- Одещина – 12,5 тисячі;
- Київщина – 10,2 тисячі.
Також у 2024 році зафіксували 495 тисяч смертей, що майже не відрізняється від показників 2023-го – 496,2 тисячі.
Найбільше людей померло у:
- Дніпропетровській області – 53,2 тисячі;
- Києві – 35,5 тисячі;
- Харківській області – 34,8 тисячі;
- Одеській області – 32,1 тисячі;
- Львівській області – 31,4 тисячі.
Так, смертність перевищила народжуваність у 2,8 раза.
Найгірша демографічна ситуація на підконтрольних частинах Херсонщини й Донеччини. Там смертність перевищує народжуваність в 11 та 8,5 раза відповідно.
Найкращі показники на Рівненщині та Волині. У цих областях смертність більша за народжуваність в 1,6 та 1,7 раза відповідно.
Нагадаємо, у 2023 році в Україні народилося на третину менше дітей, ніж до повномасштабної війни.
За даними Центрального розвідувального управління США, Україна має найвищий рівень смертності та найнижчу народжуваність у світі.