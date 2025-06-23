Україна пропонує росіянам здавати ДНК за кордоном, щоб віддати помилково передані тіла окупантів

Україна ініціювала співпрацю з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти (МКЗБ), щоб родичі зниклих окупантів могли здати ДНК та допомогти в ідентифікації тіл, які нещодавно передала РФ.

Про це 23 червня на брифінгу заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляють МВС та hromadske.

"Ми запропонували МКЗБ – такий запит дали та отримали погодження, – щоб росіяни, які втратили зв’язок із родичами, що служили в армії РФ, зверталися до підрозділів комісії за кордоном і могли здати ДНК під час розшуку своїх рідних", – сказав міністр.

За даними МВС, від початку 2025 року українські експерти виявили, що мінімум 20 переданих Росією тіл належать російським військовикам. Два з них – із нещодавніх репатріацій.

Ідентифікацію проводили за зовнішніми ознаками: формою, жетонами, військовими квитками, паспортами, банківськими картками.

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Також аналізували татуювання, шрами, риси обличчя, відбитки пальців і стоматологічні дані. У процесі використовували і соцмережі, і спеціальне програмне забезпечення.

Водночас у МВС наголошують, що найбільш достовірним методом залишається ДНК-експертиза.

"З огляду на те, що ми тільки розпочали цю роботу, прогнозую, що ця кількість буде прогресувати", – сказав перший заступник голови Нацполіції та начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

За його словами, нині також є велика кількість тіл, на яких немає жодних розпізнавальних знаків, а збігів за ДНК не виявлено. Є підстави вважати, що ці тіла теж можуть належати противнику.

Водночас Ігор Клименко уточнив: поки не буде повної впевненості, що тіло належить військовому армії РФ, воно зберігатиметься в Україні.

За його словами, у деяких випадках тіла українських військових теж можуть бути в елементах російської форми – наприклад, після утримання в полоні.

"Ми готові повертати російські тіла. Але не можемо допустити помилок. Знаючи підступність Росії, нам важливо бути впевненими, що ці тіла справді належать ворогу. Тому звернулися до Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти, щоб організувати процес відбору ДНК у росіян в країнах ЄС.

Скоро опублікуємо список із пунктами забору та інструкцією щодо запису на здачу біоматеріалу. І, звісно, продовжимо публікації про невпізнані тіла в російській формі", – додав Ігор Клименко.

Нагадаємо, раніше Клименко розповів, що РФ ускладнює процес ідентифікації тіл загиблих, повертаючи їх у вкрай понівеченому стані, а під час останніх репатріацій разом із полеглими українцями – передала й тіла своїх солдатів.