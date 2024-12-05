Україна розшукує 20 тисяч депортованих до Росії дітей, але реальна кількість може бути більшою

Україна розшукує 20 тисяч дітей, яких депортувала Росія

Україна розшукує 20 тисяч дітей, яких насильно депортувала Росія. Однак справжня їхня кількість може бути набагато більшою.

Представники країни-агресорки відмовляються надавати точну інформацію, повідомила радниця керівника Офісу Президента й операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна під час виступу в Раді Безпеки ООН.

"Російські чиновники систематично відмовляються надавати інформацію. Але, щоб дати вам уявлення, уповноважена з прав дитини в Росії Марія Львова-Бєлова похвалилася, що "розселила" в Росії понад 700 тисяч українських дітей", – зазначила вона.

Зарівна навела приклад: історію 10-місячної Марини Прокопенко, яку окупанти викрали з Херсонського будинку дитини. В Росії дівчинці змінили імʼя, місце народження та примусово вдочерили в родині депутата Держдуми Сергія Миронова.

Також радниця керівника Офісу Президента розповіла, що в Україні кожного тижня гинуть і дістають поранення щонайменше 16 дітей.

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Як зазначила юридична експертка Регіонального центру прав людини та членкиня Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA Катерина Рашевська, в окупації залишаються понад 1,5 мільйона українських дітей.

"Насильницьке нав’язування російського громадянства є цілеспрямованою політикою держави-агресора. Діти без російських документів стикаються з дискримінацією навіть у доступі до медичної допомоги, не кажучи вже про освітні та інші послуги на окупованих територіях", – наголосила вона.

Нагадаємо, дослідження Школи громадського здоров'я Єльського університету показало, що у лютому 2022 року Росія розробила масштабну систему для депортації та інтеграції українських дітей у свою державну структуру.

На сьогодні ідентифіковано щонайменше 314 дітей, які потрапили під дію цієї програми. Щонайменше 67 з них уже стали "громадянами Росії".