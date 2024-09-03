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Україна відкрила перший підземний шпиталь для поранених військових

Анастасія Мосорко — 3 вересня, 10:34
Україна відкрила перший підземний шпиталь для поранених військових
Підземний госпіталь для надання первинної медичної допомоги і стабілізації стану воїнів після поранення
Фото: Міноборони

Поблизу лінії фронту з’явився перший в Україні підземний шпиталь, де військослужбовці отримують необхідну медичну допомогу після поранень.

Про це повідомили в Міноборони.

Цей шпиталь – частина великого проєкту, який реалізує Міністерство оборони разом із Медичними силами "Схід". У його рамках плануть побудувати понад двадцять таких підземних пунктів для стабілізації поранених.

Шпиталь побудований на основі шести міцних сталевих бункерів, кожен з яких має довжину 7,6 метра та діаметр 2,5 метра. Тут є системи вентиляції, водопостачання, водовідведення та альтернативні джерела живлення.

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Для додаткової безпеки шпиталь оснащений системами радіоелектронної боротьби.

Підземний шпиталь складається з:

  • двох операційних блоків;
  • двох реанімаційних блоків;
  • робочого приміщення;
  • зони відпочинку для медичного персоналу.

Він оснащений найсучаснішим медичним обладнанням: кисневими концентраторами, апаратами штучної вентиляції легень, кардіомоніторами та дефібриляторами.

Шпиталь дозволяє надавати допомогу більше ніж 100 пораненим щодоби і проводити одночасно до чотирьох операцій.

Командир Медичних сил "Схід" Роман Кузєв зазначив, що цей підземний шпиталь – найкращий серед подібних об’єктів, і висловив сподівання, що таких госпіталів буде побудовано ще більше.

Будівництво першого стабпункту реалізовано Міністерством оборони у співпраці з групою "Метінвест".


Раніше ми розповідали, що уряд дозволив бойовим медикам переливати кров на догоспітальному етапі.

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