Україна відкрила перший підземний шпиталь для поранених військових

Підземний госпіталь для надання первинної медичної допомоги і стабілізації стану воїнів після поранення

Поблизу лінії фронту з’явився перший в Україні підземний шпиталь, де військослужбовці отримують необхідну медичну допомогу після поранень.

Про це повідомили в Міноборони.

Цей шпиталь – частина великого проєкту, який реалізує Міністерство оборони разом із Медичними силами "Схід". У його рамках плануть побудувати понад двадцять таких підземних пунктів для стабілізації поранених.

Шпиталь побудований на основі шести міцних сталевих бункерів, кожен з яких має довжину 7,6 метра та діаметр 2,5 метра. Тут є системи вентиляції, водопостачання, водовідведення та альтернативні джерела живлення.

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Для додаткової безпеки шпиталь оснащений системами радіоелектронної боротьби.

Підземний шпиталь складається з:

двох операційних блоків;

двох реанімаційних блоків;

робочого приміщення;

зони відпочинку для медичного персоналу.

Він оснащений найсучаснішим медичним обладнанням: кисневими концентраторами, апаратами штучної вентиляції легень, кардіомоніторами та дефібриляторами.

Шпиталь дозволяє надавати допомогу більше ніж 100 пораненим щодоби і проводити одночасно до чотирьох операцій.

Командир Медичних сил "Схід" Роман Кузєв зазначив, що цей підземний шпиталь – найкращий серед подібних об’єктів, і висловив сподівання, що таких госпіталів буде побудовано ще більше.

Будівництво першого стабпункту реалізовано Міністерством оборони у співпраці з групою "Метінвест".



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