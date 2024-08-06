Український актор Андрій Валенський отримав важкі поранення на фронті

Актор театру та кіно, герой серіалів "Слуга народу 3" та "Жіночий лікар" Андрій Валенський отримав важкі поранення у боях на Донецькому напрямку. Колеги та друзі збирають кошти чоловікові на лікування після черепно-мозкової травми, контузії, множинних переломів та опіків.

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Перше фото Андрія після операції опублікував актор Театру на Подолі й театру "Золоті ворота" Артем Мяус.

"Де б ще зустрілися) Андрій Валенський, живий! Трохи покоцаний але живий! Відновлюється в Києві!", - написав актор та прикріпив фотографію.

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Згодом колеги Валенського повідомили, що поранення чоловік отримав у боях в Донецькій області між Кліщіївкою та Іванівським. Зараз він проходить лікування у Києві, на нього чекає ще декілька операцій та реабілітація.

"У Андрія Валенского черепно мозгова травма, контузія, розбите та зашите обличчя, зламаний ніс, зламана ліва рука, обпечена права рука, роздроблене праве стегно", - написала акторка Римма Зюбіна.

Актори відкрили декілька зборів, щоб підтримати військового. Зокрема дописи опублікували директорка Театру на Лівому Березі Олеся Жураківська, Ірма Вітовська, Анастасія Карпенко та інші.

Андрій Валенський - актор театру та кіно, грав у серіалах "Слуга народу", "Розтин покаже", "Пес", "Останній яничар", "Поганий хороший коп" та "Жіночий лікар". До повномасштабного вторгнення працював у Харківському українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка, Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки та Київському театрі на лівому березі Дніпра.