"Вперше за історію дослідження": частка дописів українською у соцмережах перевищила 50%

В соцмережах, які використовують українці, переважають дописи державною мовою.

Станом на вересень 2024 року кількість дописів, написаних українською, склала 56%, повідомив керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов під час презентації результатів досліджень "Вебсторінки українських ЗМІ у розрізі мовних версій" та "Українська мова у соцмережах", пише Укрінформ.

"Вперше за всю історію нашого дослідження частка дописів, які робляться в українському сегменті соціальних мереж українською мовою, переважає. Ми маємо станом на зараз 56% дописів українською мовою, вони робилися у серпні-вересні 2024 року", – зауважив він.

Інша частина дописів (44%) була написана російською мовою.

"У 2020 році частка української мови була відверто жалюгідною, приблизно 15%, у 2022 – був сплеск до 37-38%, у 2023 році українська мова вийшла майже на показник половини і зараз тенденція посилення становища української мови в українському сегменті соціальних мереж підтверджується", – додав Сергій Стуканов.

РЕКЛАМА:

У ході дослідження проаналізували близько 2 тисяч сторінок українських медіа та 1,11 млн дописів у соціальних мережах Facebook, Х (Twitter), Instagram, Youtube, TikTok тощо.

Нагадаємо, нещодавно мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що на зміну лагідній українізації прийшла наступальна.