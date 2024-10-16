"Маємо повторні порушення": Кремінь розповів, які заклади досі не можуть перекласти вивіски українською

Туристичні фірми, агенції нерухомості, аптеки, стоматологічні кабінети мають найбільше табличок та вивісок недержавною мовою.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Від початку 2024 року він отримав уже 235 звернень (14% від загальної кількості) щодо порушення 28 статті мовного закону (мова вивісок, оголошень тощо). Причому в деяких закладах фіксують повторні порушення.

"Переважна більшість порушень у сфері інформації для загального ознайомлення стосується ТОВів та ФОПів. Це – туристичні фірми, агенції нерухомості, аптеки, стоматологічні кабінети тощо. Деякі суб’єкти господарювання свідомо продовжують ігнорувати норми мовного законодавства, тому вже маємо два повторних", – розповів Тарас Кремінь.

Найбільша кількість звернень щодо порушення мовних прав громадян України у сфері інформації для загального ознайомлення надійшла з Києва (89), Одеської (75) та Харківської областей (18).

ВІДЕО ДНЯ

Омбудсмен уже виніс 20 попереджень та наклав 18 штрафів за порушення 28 статті мовного закону.

Уповноважений наголосив, що дотримання Закону про державну мову в населених пунктах та контроль цього процесу – прямий обов’язок місцевої влади.

"Владо Києва, Одеси та Харкова, розпочніть перевірку вивісок! Таблички, зовнішня реклама, виконані недержавною, мають бути демонтовані. Закликаємо громадян України повідомляти про порушення, адже захист мови – наша спільна справа!" – написав Тарас Кремінь.

Нагадаємо, відповідно до 28 статті, оголошення, покажчики, вказівники, вивіски, повідомлення, написи та інша публічно розміщена текстова, візуальна і звукова інформація подається державною мовою із можливістю дублювання іншими мовами за потреби.

З 16 липня 2022 року порушення щодо державної мови в інтернеті тягнуть за собою адміністративну відповідальність із накладенням штрафу у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн) або попередження, якщо порушення вчинене вперше.

За повторне порушення протягом року – штраф у розмірі від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500-11900 грн).

Повідомити про порушення мовного Закону можна через сайт, електронну скриньку ([email protected]) або на поштову адресу (01001, м. Київ, провулок Музейний, 12).

Нагадаємо, раніше мовний омбудсмен пояснив, коли вчителі зобов'язані говорити українською, та розповів, які порушення мовного закону найчастіше фіксували торік.